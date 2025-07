Futbol - Cita continental

L’Atlètic d’Escaldes paga car les errades i perd a l’anada de la Conference League davant el Dinamo Tirana (1-2)

Tot i avançar-se en el marcador amb un gol de Vieira a la primera part, els eslovens han remuntat gràcies als gols de Zabergja i Qardaku en el segon temps

L’Atlètic Club d’Escaldes ha perdut 1-2 el partit d’anada de la segona ronda de la Conference League davant el Futboll Klub Dinamo Tirana disputat a l’Estadi de la FAF, a Encamp. Tot i avançar-se en el marcador amb un gol de Nayry Vieira a la primera part, els eslovens han aconseguit remuntar en els següents 45 minuts gràcies als gols de Baton Zabergja i Eridon Qardaku.

Solvència dels locals

La primer part ha estat marcada per la igualtat màxima. La possessió l’ha dominat el conjunt albanès, però no l’ha aconseguit traduir en ocasions. De fet, s’ha arribat a l’equador del primer temps amb només una rematada a porteria i l’ha fet l’Atlètic amb un centre-xut que ha acabat a les mans d’Aldo Teqja.

Tot i el domini dels visitants, la seva primera ocasió no ha arribat fins a la mitja hora de partit i ha estat en una centrada, aparentment inofensiva, la qual ha estat a punt d’acabar en gol per una falta d’entesa entre el central, Yerai Carpio i Jure Marinovich. Pocs minuts després ha arribat la primera arribada amb perill dels andorrans amb una rematada de Rodrigo Piloto que ha bloquejat el porter rival.

A dos minuts de finalitzar el primer temps, en la sortida d’un córner ha arribat el gol dels escaldencs. Ha estat Modric qui ha posat l’esfèrica al segon pal perquè Nayry Vieira, lliure de marca, remati amb el cap per fer l’1-0. Tot i no controlar el partit o almenys la possessió, els locals s’han mostrat atents en defensa i solvents en atac per marxar al descans amb avantatge.

Nayry Vieira celebrant el gol. | Atlètic d’Escaldes.

L’Atlètic paga car les errades

En la represa, el conjunt dirigit per Ilir Daja ha tingut la seva ocassió més clara per fer l’empat. Jorgo Meski ha vist lliure de marca a Tiago Nani en l’interior de l’àrea i aquest ha xutat la pilota al travesser. Els albanesos han començat a sentir-se més còmodes sobre la gespa i quan més cedien el control del partit al rival, més ocasions han generat recuperant la pilota. De fet, a l’hora de joc, Vila, fruit de la pressió s’ha fet amb l’esfèrica a la frontal de l’àrea i ha rematat molt a prop del pal. Els andorrans estaven jugant amb foc i s’han acabat cremant quant al minut 65 Marinovich ha comès una errada greu amb la pilota els peus provocant que Baton Zabergja li prengui i marqui a plaer l’empat a un.

Amb el pas dels minuts, els andorrans han anat perdent energia, mentre que el Dinamo Tirana s’ha mostrat amb més energia. Al minut 78 han tornat a gaudir d’una nova arribada la qual ha finalitzat amb una rematada de Dejvi Bregu, la qual Marinovich ha atrapat sense més dificultats. A menys de cinc minuts per arribar al 90, ha arribat la remuntada dels visitants. L’acció ha estat en un córner servit en curt el qual ha acabat amb una centrada que Baton Zabergja ha prolongat perquè Eridon Qardaku, que acabava d’entrar al camp, fes el gol rematant des del segon pal sense cap defensor marcant-lo. (1-2).

Així doncs, d’una manera similar a com li va passar a l’Inter d’Escaldes ahir, l’Atlètic tampoc no ha sabut conservar l’avantatge en el marcador i ha acabat sucumbint davant un rival que ha anat de menys a més en el partit. D’aquesta manera, els escaldencs hauran d’intentar donar-li el tomb a l’eliminatòria la setmana que ve a Eslovènia.