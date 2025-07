Futbol - Cita continental

L’Inter d’Escaldes desaprofita un avantatge de dos gols i acaba perdent 4-2 en segona ronda de la Conference League

Els gols de David Humanes i Rafael Hermann han estat contrarestats per un hat-trick de Diogo Pinto i un darrer gol d'Ahmet Muhamedbegovic

D’anar guanyant 0-2 al minut 51 a perdre 4-2 al 80. L’Inter Club d’Escaldes ha caigut contra l’Olimpija Ljubljana en el partit d’anada de la segona ronda de la Conference League disputat a Eslovènia. Els gols de David Humanes i Rafael Hermann han estat contrarestats per un hat-trick de Diogo Pinto i un darrer gol d’Ahmet Muhamedbegovic.

Concentració i encert en les dues àrees

Ha començat a rodar l’esfèrica a l’Stadion Stožice i amb ella ha arribat la primera ocasió pel conjunt local. Agustin Doffo ha fet una xilena després d’una gran jugada de combinació i ha obligat Javi Diaz a fer una gran aturada per evitar el gol. Tot seguit ha arribat la resposta dels escaldencs amb una rematada llunyana de Gillaume Lopez que no ha agafat porteria, però que ha servit d’avís. I és que en la següent arribada de perill, l’equip dirigit per Felip Ortiz no ha perdonat i David Humanes ha marcat el 0-1 amb una rematada de cap a porta buida aprofitant una malentesa entre la defensa i el porter.

A partir d’aquí, en el domini de la possessió han estat lleugerament superiors els eslovens, tot i que aquesta no s’ha traduït en grans ocasions de gol gràcies al fet que la defensa de l’Inter ha estat molt concentrada i contundent. Abans d’arribar al minut 40, els visitants han gaudit d’una nova arribada. Rafael Hermann s’ha internat a l’àrea per banda esquerra trobant l’espai per rematar i obligant el defensor a rebutjar la pilota amb el cap quan aquesta ja havia agafat direcció porteria. En el tram final, l’Olimpija Ljubljana l’ha tingut clara per fer l’empat amb una rematada de cap d’Ivan Durdov la qual ha passat molt a prop del pal. Amb el 0-1, els andorrans marxaven amb avantatge en el marcador.



Del 0-2 al 4-2, desfeta de l’Inter

En la represa, tot i el gol d’avantatge, l’Inter no ha renunciat ni molt menys a buscar el segon i l’ha trobat amb un golàs d’Hermann. L’extrem ha rebut l’esfèrica en un racó de la frontal de l’àrea, s’ha buscat l’espai i ha enviat la pilota a l’escaire. No obstant això, els locals han reaccionat gairebé al moment i en la seva primera arribada han retallat distàncies. En una arribada per la banda dreta, Diga ha posat l’esfèrica a l’àrea perquè Diogo Pinto, qui acabava d’entrar al terreny de joc, remati de cap superant Diaz. La situació no milloraria per al conjunt andorrà i pocs minuts després, ha arribat el 2-2, de nou amb un gol de Pinto que aquesta vegada ha aprofitat una bona assistència de Marko Brest i ha batut Diaz en l’un contra u.

I la cosa ha anat de mal en pitjor quan quatre minuts després, el conjunt eslovè ha culminat la remuntada amb l’hat-trick de Pinto, que després d’una jugada amb molts refusos i poca contundència per part dels defensors de l’Inter, ha aparegut a l’àrea olorant el gol i rematant la pilota al fons de la xarxa. La concentració i bona actuació defensiva del primer temps, ha desaparegut en el segon. Amb els escaldencs enfonsats anímicament i en una altra jugada de manca de concentració, Ahmet Muhamedbegovic ha fet el quart a la sortida d’un córner al minut 80. Amb el 4-2 final, els escaldencs hauran d’apel·lar a l’èpica i buscar la remuntada la setmana que ve a l’Estadi de la FAF.