Futbol - Cita continental

L’Atlètic d’Escaldes no passa de l’empat davant el Dinamo Tirana i la derrota a Encamp el condemna a l’eliminació (1-1)

El conjunt andorrà s'ha quedat a un gol d'empatar l'eliminatòria, però junt amb Inter i Santa Coloma, tanca la seva participació a la Conference League

L’Atlètic Club d’Escaldes ha empatat 1-1 el partit de tornada de la segona ronda de la Conference League davant el Futboll Klub Dinamo Tirana disputat a l’Elbasan Arena, a Albania. Un resultat insuficient tenint en compte la derrota de la setmana passada a Encamp (1-2) i deixant un resultat global de 3-2 a favor dels albanesos.

En els primers minuts de joc, Baton Zabergja, per part dels locals ha fet una rematada que el porter escaldenc, Jure Marinovich ha pogut aturar. Tot i les bones intencions del conjunt andorrà en el primer tram de la primera part, han estat els eslovens els que s’han avançat en el marcador. Ho han fet mitjançant un gol de Zabergja, qui en la seva segona ocasió, en el minut 18 de partit, ha pogut trobar porteria. D’aquesta manera, tenint en compte el resultat de l’anada, el Dinamo ha pres encara més avantatge en el global de l’eliminatòria (3-1). Passada la mitja hora de partit, Pablo Molina ha rematat a porteria, però s’ha trobat amb la intervenció d’Aldo Teqja. Aquesta ha estat la primera arribada destacada dels visitants en el duel. Abans d’arribar al descans, el Dinamo ha tingut una nova ocasió amb un xut de Peter Itodo que ha atrapat Marinovich.

En la represa, Domi Berlanga ha descomptat per l’Atlètic amb un gol al minut 49 que ha avivat les esperançes dels escaldencs. I les coses s’anaven a posar més de cara pel conjunt andorrà amb l’expulsió de Karamba Gassama amb poc menys de mitja hora per davant. Tot i la superioritat númerica, els de Dani Luque no han aconseguit treure profit de l’avantatge i tot s’ha igualat de cop amb l’expulsió de David Andrade al minut 77. Els dos equips han disputat el tram final amb deu jugadors.

Tots dos equips han tingut arribades en els últims minuts, però cap s’ha concretat en gol i malauradament pel conjunt andorrà, l’1-1 final ha significat l’eliminació del torneig tancant la mala dinàmica de resultats dels altres dos equips del país els quals també han quedat eliminats.