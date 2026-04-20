L’Associació de Polo es posa en marxa al país veient “perfectament viable” que Andorra competeixi a la Copa del Món

A l’ecosistema de les associacions esportives del país cal sumar-hi ara una de nova: l’Associació Esportiva Club Polo Andorra, la qual marca l’entrada d’aquest esport al Principat amb la voluntat de desenvolupar-lo tant a escala nacional com internacional. El projecte està liderat per Jessica Youngs, qui, amb el pas dels anys, ha anat fent un descobriment progressiu del polo com a disciplina esportiva: “Vaig fer una classe de prova i vaig quedar immediatament enganxada. Oferia tot el que sempre havia volgut d’un esport eqüestre: velocitat, ritme intens i diversió menys regimentada”, relata Youngs, qui assegura que “aquella mateixa setmana vaig deixar les classes a l’hípica per dedicar-me al polo, i no he parat des d’aleshores”.
L’interès pel desenvolupament d’aquest esport a Andorra va trigar una mica més a arribar, i és que no va ser fins al trasllat de Youngs a territori andorrà, així com el contacte amb el professional Santiago Schweitzer, quan es va començar a plantejar la possibilitat d’implantar el polo al territori. “Parlàvem de com Andorra era un mercat per explotar, especialment pel que fa al polo sobre neu”, indica, tot destacant que el projecte es va anar consolidant amb la incorporació de diferents perfils vinculats al sector, com Òscar Louzada i Matthieu Pélissié du Rausus, fins a completar la junta directiva. “Vam saber que teníem una gran idea i un pla tangible de desenvolupament a Andorra”, afirma.
La decisió de formalitzar l’associació es va prendre el passat mes d’octubre, després de detectar una oportunitat clara per introduir el polo, especialment durant la temporada d’hivern. “Moltes destinacions tradicionals han tingut dificultats en els darrers anys a causa de la manca de neu, la qual cosa no és un problema a Andorra”, apunta Youngs, posant en valor que jugadors de Catalunya manifestaven la necessitat de disposar d’un espai més proper per practicar aquest esport: “Expressaven el desig de situar el polo al mapa”, afegeix. Actualment, l’entitat està explorant la creació d’una federació, fet que “permetrà l’esport del polo a Andorra accedir a col·laboracions tant d’institucions andorranes, com estrangeres, incloent-hi la Federació Internacional de Polo i el COI”.
Qüestionada, però, per la manca de tradició al país pel que fa a aquesta pràctica esportiva i l’encaix amb la resta de disciplines ja consolidades, Young es mostra taxativa: “No és una aposta. Som, simplement, apassionats del polo”, afirma, tot afegint que “Andorra està creixent i l’interès internacional pel país com a centre esportiu també està creixent”. En aquest sentit, la presidenta de l’associació també considera que el projecte pot contribuir a ampliar l’oferta existent. “Amb la barrera d’entrada relativament baixa del polo en la competició internacional, esperem poder oferir als joves l’oportunitat de provar alguna cosa nova”, explica, destacant que, alhora, “hi ha una oportunitat real perquè el polo andorrà pugui, eventualment, acollir un Campionat del Món de sorra”.
A més, Youngs també ressalta el component turístic associat a aquest esport, especialment en la modalitat sobre neu. “Qui no voldria veure cavalls galopant sobre la neu?”, planteja entre riures, tot indicant que aquests esdeveniments “acostumen a portar associat un important flux de turisme d’alt nivell, tot i ser un esport accessible per a tots els públics”. Aspectes a destacar, doncs? Bé, per a la presidenta de l’associació el primer és bastant clar: el seu caràcter mixt. “Tant en els chukkers de club com en els tornejos, homes i dones juguen junts”, tot considerant que això “ofereix una gran oportunitat per promoure la igualtat de gènere”. Per altra banda, el component de competició internacional també és quelcom a posar en valor: “És perfectament viable que l’equip d’Andorra sigui present en la Copa del Món o els Campionats d’Europa”.
Pel que fa als reptes, Youngs identifica tres grans àmbits, sent el primer d’ells el finançament. “El polo no és un esport barat ni d’organitzar ni de practicar”, admet, tot indicant que necessitaran “cooperació i confiança per part de les institucions públiques i privades, dels patrocinadors i de la comunitat internacional”. El segon és el terreny, ja que el país disposa de poc espai adequat per a aquesta pràctica, tot i que, de moment, han trobat molta predisposició al país. I pel que fa al tercer, potser el més evident: l’adopció nacional: “És un esport nou a Andorra”, afirma Youngs, tot destacant el compromís per donar-lo a conèixer mitjançant tallers i activitats. En aquest sentit, l’associació ja ha posat en marxa les primeres activitats formatives. “Una acadèmia de polo és només un dels aspectes del que oferirem”, avançant la previsió d’organitzar campus per a infants, clíniques i esdeveniments.