L’andorrana, Íria Medina finalitza 46a en el segon gegant de la Copa d’Europa disputat a Sestriere

Aquest dissabte s’ha disputat el segon gegant de la Copa d’Europa a Sestriere (Itàlia), amb Íria Medina 46ª, sortint amb el dorsal 68. L’andorrana ha completat la cursa amb un crono total de 2.01.51, a 5.63 de la vencedora, la suïssa Sue Piller (1.55.88), i a 2.77 de la zona de punts de Copa d’Europa, la 30ª posició que ha estat avui per la italiana Francesca Carolli (+2.86).
A la primera mànega, Medina finalitzava 55ª amb una zona plana de dalt que, com el dia anterior, li costava una mica més agafar el ritme. A la segona mànega, assolia el 35è temps de mànega i aconseguia recuperar nou posicions per situar-se, finalment, 46ª.