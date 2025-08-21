L’Andorra HC incorpora a David Arellano com a entrenador per afrontar la Primera Catalana

L’Andorra HC ha anunciat aquesta tarda que ja disposa d’entrenador per al conjunt sènior que disputarà la Primera Catalana. L’escollit ha estat un mític dels patins a Catalunya, David Arellano, qui agafa el relleu de Nil Castellví a la banqueta tricolor. Com a jugador, Arellano va ser un destacar porter format a les categories inferiors del Reus Deportiu fins a l’any 2000. Posteriorment va jugar al Vila-seca, al Bell-lloc i al Lleida Llista Blava, amb el qual va assolir l’ascens a l’OK Lliga. La temporada 2006/07 va fitxar pel Vilanova, guanyant la Copa de la CERS (2007) i sent subcampió de la Copa del Rei (2010). Des de la 2010/11 va jugar al Porto Santo de Portugal i amb la selecció catalana va vèncer dues Golden Cup (2008 i 2009). A més, va ser subcampió de la Copa Amèrica (2008) i amb la selecció espanyola va conquerir un campionat europeu juvenil (2002) i un subcampionat del món sub20 (2006). Com a entrenador, ha estat lligat al Calafell amb els sèniors i la base.