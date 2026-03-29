El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

L’Andona Racing brilla a El Prat però perd els lideratges elit i cadet malgrat una actuació molt competitiva

Piñol és segona i Soldevilla lluita fins al final en una jornada exigent abans del repte internacional del GP Ciudad de Eibar

L’equip Andona Racing ha fet una demostració de treball en equip aquest diumenge a la Copa Catalana celebrada a El Prat, on defensava el lideratge elit de l’Andrea Soldevilla i el de la Valeria Piñol a la categoria cadet. A la cursa elit, les ciclistes de l’Andona Racing han lluitat fins a l’últim moment, destacant especialment els esforços de l’Anna Albalat, la Raquel Balboa, la Isis Baraldés i la Claudia Galceran, qui feia el seu debut. Uns esforços que, malauradament, no han servit per matindre el maillot de Soldevilla.

Pel que fa a la categoria cadet, la Valeria Piñol ha estat segona classificada, resultat que no ha possibilitat mantenir el distintiu. També ha participat en la prova l’Aura Montaña; i les sub-23 Nora Sales i Daianne Mourais. El pròxim repte de l’Andona Racing serà el 19 d’abril al GP Ciudad de Eibar, prova internacional de categoria professional a la qual l’equip ha estat convidat. Un premi a l’esforç molt gratificant i que les ciclistes aprofitaran al màxim.

Notícies relacionades
El repte d’ordenar el creixement, entre la prudència i el progrés
L’actor Carlos Areces considera que posar limits legislatius a l’humor en l’àmbit de la ficció “és censura”
El MoraBanc frega la remuntada en un duel intens però el Baskonia castiga i sentencia al tram final al Toni Martí

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Festival de gols i d’aturades de l’FC Andorra davant la Cultural Lleonesa per allunyar-se de la zona del descens (0-4)
  • Esports
La meteorologia obliga a suspendre curses a Arcalís i La Molina mentre Medina competeix a Santa Caterina
  • Esports
Cardelús acaba 20è a Portimao després d’una errada inicial i es queda sense punts en un cap de setmana complicat
