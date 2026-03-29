L’Andona Racing brilla a El Prat però perd els lideratges elit i cadet malgrat una actuació molt competitiva

L’equip Andona Racing ha fet una demostració de treball en equip aquest diumenge a la Copa Catalana celebrada a El Prat, on defensava el lideratge elit de l’Andrea Soldevilla i el de la Valeria Piñol a la categoria cadet. A la cursa elit, les ciclistes de l’Andona Racing han lluitat fins a l’últim moment, destacant especialment els esforços de l’Anna Albalat, la Raquel Balboa, la Isis Baraldés i la Claudia Galceran, qui feia el seu debut. Uns esforços que, malauradament, no han servit per matindre el maillot de Soldevilla.
Pel que fa a la categoria cadet, la Valeria Piñol ha estat segona classificada, resultat que no ha possibilitat mantenir el distintiu. També ha participat en la prova l’Aura Montaña; i les sub-23 Nora Sales i Daianne Mourais. El pròxim repte de l’Andona Racing serà el 19 d’abril al GP Ciudad de Eibar, prova internacional de categoria professional a la qual l’equip ha estat convidat. Un premi a l’esforç molt gratificant i que les ciclistes aprofitaran al màxim.