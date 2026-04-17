L’Agora Dixon cau a semifinals però fa història com primer equip andorrà en aquesta fase de la Copa Col·legial

L’Agora Dixon Sport Academy ha quedat eliminat a les semifinals de la Copa Col·legial Catalunya després de perdre per 76-63 davant l’INS Joanot Martorell, en un partit disputat al CEM Les Moreres d’Esplugues de Llobregat. Tot i la derrota, el conjunt massanenc ha fet història en convertir-se en el primer equip andorrà a assolir aquesta fase de la competició.
El rival, campió de Barcelona, presentava una plantilla amb més experiència i amb una mitjana d’edat superior, amb jugadors que competeixen en categories com Junior Preferent i Preferent A en clubs catalans. Per contra, els jugadors d’Agora Dixon afrontaven la seva primera experiència conjunta en una fase final d’aquest nivell.
El partit va quedar marcat per un inici molt favorable al conjunt català, que va aprofitar les errades dels andorrans per obrir un parcial de 21-5 en els primers cinc minuts. El primer quart es va tancar amb un 30-10 que condicionaria la resta de l’enfrontament.
El conjunt andorrà remunta després del primer quart, però la diferència inicial impedeix capgirar el marcador tot i la bona reacció
A partir del segon període, l’equip massanenc va reaccionar i va oferir una imatge molt més competitiva. De fet, va aconseguir guanyar els tres quarts següents amb un parcial global de 53-46, arribant a reduir la diferència fins als quatre punts en alguns trams del partit. Tristan De Santiago va liderar l’apartat ofensiu, mentre que Adrian Chiner va destacar en anotació, defensa i rebot. Tot i la millora, la diferència inicial va resultar determinant.
El camí fins a la semifinal ha estat marcat per un recorregut destacat. L’Agora Dixon va aconseguir la classificació després de proclamar-se campió de la Copa Col·legial Andorra, imposant-se al Col·legi Sant Ermengol en una final amb més de 300 espectadors al Pavelló Joan Alay (72-60). Posteriorment, va superar els quarts de final davant l’INS Serrallarga de Blanes, campió de Girona, amb un triomf per 63-72.