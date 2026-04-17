  • L'entrenador del Morabanc Andorra, Žan Tabak, en l'últim partit dels tricolor| ACB Photos / Carlos Castro
Elena Hernández Molina
Bàsquet - Lliga ACB

Tabak destaca la necessitat d’un gran nivell davant un UCAM Murcia fort i amb múltiples amenaces ofensives

El tècnic destaca la intensitat i duresa del visitant, però confia en els recursos de l’equip i en la reducció dels moments de desconnexió ofensiva

“És un partit contra un equip molt físic i amb moltes amenaces en atac”. Amb aquesta anàlisi, l’entrenador del MoraBanc Andorra, Žan Tabak, ha situat el duel contra l’UCAM Murcia com un repte exigent que requerirà una resposta col·lectiva sòlida.

El tècnic ha remarcat que el conjunt murcià no depèn d’un únic jugador en l’anotació, sinó que distribueix el perill en diverses posicions. “No és un equip amb un sol anotador, en té diversos i és complicat de parar”, ha advertit, tot insistint que la resposta no pot ser individual, sinó col·lectiva. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de trobar un equilibri entre defensa i atac per competir amb garanties.

Sobre el perfil del rival, Tabak ha comparat el Murcia amb altres equips físics de la competició, tot destacant la seva intensitat i capacitat per incomodar. Malgrat això, ha assenyalat que el seu equip arriba amb més recursos que en setmanes anteriors. “Ara tenim més eines per treballar”, ha explicat, tot apuntant que la millora en els automatismes ofensius ha permès reduir els moments de desconnexió, els anomenats “minuts grocs”.

“No és un equip amb un sol anotador, en té diversos i és complicat de parar” – Žan Tabak

En relació amb el darrer partit, l’entrenador ha volgut desmentir que la reacció es produís únicament en l’últim quart. “L’equip no va reaccionar només a l’últim quart”, ha afirmat, tot contextualitzant el rendiment en funció del rival i del tipus de partit. Segons ha indicat, el comportament de l’equip també depèn de les característiques del contrari i del plantejament de joc.

Tabak també ha fet balanç de l’evolució de l’equip des de la seva arribada. Ha recordat que en els primers partits hi havia limitacions, especialment davant defenses agressives sobre els manejadors, fet que dificultava l’organització ofensiva. “Ara tenim més variants i opcions en atac”, ha destacat, tot subratllant que això permet atacar millor els punts febles dels rivals. Tot i aquesta millora ofensiva, ha reconegut que encara hi ha marge de creixement en defensa.

“Si haig de cridar l’atenció, ho parlo amb el jugador cara a cara, no pas perquè hagi d’interpretar per què li faig una cosa o una altra” – Žan Tabak

Finalment, pel que fa a la gestió del vestidor, l’entrenador ha deixat clar que no és partidari de fer tocs d’atenció públics. En referència a situacions com la de Chumi Ortega en el darrer partit, ha assegurat que actua de manera directa amb els jugadors. “Si haig de cridar l’atenció, ho parlo amb el jugador cara a cara, no pas perquè hagi d’interpretar per què li faig una cosa o una altra”, ha explicat. Així doncs, Tabak ha conclòs que les decisions responen a moments concrets i no a missatges cap al grup. En aquest sentit, ha remarcat que no té cap queixa sobre l’actitud dels seus jugadors, que considera adequada al llarg de la temporada.

