  • Durant l’acte, s’ha fet balanç de la temporada 2025 i s’ha presentat el projecte i el calendari esportiu per al 2026. | ACA Club
El Periòdic d'Andorra
Motor

L’ACA reconeix els campions del CAAM 2025 durant la Nit del Motor i presenta les novetats de cara al 2026

Entre les novetats, s’ha anunciat la supressió de les categories, la reducció del nombre de grups i la creació de la nova categoria Promosport

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club) ha celebrat aquest divendres a la Sala La Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella la tercera edició de la Nit del Motor, un acte que s’ha consolidat com una cita de referència per a l’automobilisme del país.

La gala ha comptat amb la presència de nombroses autoritats, representants del món esportiu, pilots, equips i col·laboradors, i ha estat estructurada en tres grans blocs: institucional, esportiu i cerimònia de lliurament de premis. Durant l’acte, s’ha fet balanç de la temporada 2025 i s’ha presentat el projecte i el calendari esportiu per al 2026.

En l’àmbit esportiu, l’ACA ha posat en valor una temporada 2025 marcada per la recuperació del Campionat d’Automobilisme d’Andorra de Muntanya (CAAM) i per l’elevada participació de pilots nacionals. També s’han donat a conèixer les principals novetats del CAAM 2026, que constarà de cinc proves i incorporarà canvis reglamentaris amb l’objectiu de simplificar el campionat, millorar la competitivitat i afavorir la participació.

Entre les novetats destacades, s’ha anunciat la supressió de les categories, la reducció del nombre de grups i la creació de la nova categoria Promosport, pensada per facilitar l’accés a la competició amb vehicles més accessibles. El calendari del CAAM 2026 inclourà proves a Arinsal —amb dues curses—, Arcalís, la Peguera i Beixalís, a més de millores en el format de cursa i en el sistema de cronometratge.

La Nit del Motor ha culminat amb la cerimònia de lliurament de premis del CAAM 2025, en què s’han reconegut els campions de grup i de categoria. Cristian Mayoralas s’ha proclamat campió en VHC, Erik Faura en Turismes (Producció) i Joan Gil en la categoria Sport, assolint també el títol absolut del campionat.

