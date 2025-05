Automobilisme

L’ACA organitza un campionat únic d’automobilisme que uneix el món real i el digital, el CAAM Virtual

El calendari contempla quatre proves que es disputaran als ports d'Arinsal, Arcalís, Beixalís i la Rabassa amb els seus els traçats replicats

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club) fa història aquest 2025 amb una proposta pionera: el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM), que s’organitza per primera vegada en doble format –tant real com virtual–. Amb aquest, el país es posiciona com a referent internacional, sent un dels primers territoris europeus que vincula institucionalment un campionat oficial d’automobilisme amb la seva versió digital.

El calendari del CAAM 2025 Virtual contempla quatre proves puntuables que es disputaran als ports d’Arinsal, Arcalís, Beixalís (Vila, Encamp) i la Rabassa (carretera de la Peguera), amb els seus els traçats replicats fidelment al simulador Assetto Corsa. Segons apunta l’ACA, aquesta cita s’adreça a pilots nacionals i internacionals, amb inscripcions obertes i categories adaptades a joves talents i pilots veterans del sim racing.

La primera cursa es va disputar precisament ahir amb una destacada participació i seguiment, i en la qual dos pilots de l’ACA eSports Academy van pujar al podi: Axel Filloy en primer lloc i Quio Álvarez en tercera posició. La competició continua aquest divendres a les 21.30 hores i demà amb dues sessions: a les 18.30 i a les 21.30 hores. Totes les proves poden seguir-se en directe pels canals de YouTube i Twitch de Clubsimracing.