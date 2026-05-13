Tabak abaixa el suflé del MoraBanc: “Hem d’entendre on som i que no hem aconseguit res, cal continuar jugant”

Mantenint-se en descens, però ja empatant amb els rivals de sobre, el MoraBanc Andorra enceta aquesta setmana una doble jornada. Ho fa també amb la moral alta després d’encadenar dues victòries, tot i que el seu entrenador, Žan Tabak, ha preferit abaixar el suflé: “Quan parlem de dinàmiques és una línia molt fina. Primer hem d’entendre on som i que no hem aconseguit res, i que necessitem continuar jugant perquè la nostra vida depèn d’això”.
El primer escull per als tricolor arribarà demà visitant el Joventut de Badalona (20.00 hores), conjunt que al seu feu només ha perdut en tres ocasions i que es troba immers en la lluita pel play-off. “Miris on miris hi ha un jugador amb molta experiència, i tampoc hi cap zona dèbil a la plantilla”, ha subratllat Tabak, posant el Tenerife com a exemple similar, a qui van vèncer fa dues setmanes. Ara bé, ha deixat clar que s’han de centrar en ells mateixos: “Com sempre, intentarem donar la millor versió i guanyar”.
Val a dir que els Daniel Miret tampoc arriben en el seu millor moment, ja que només han sumat un triomf en les darreres quatre jornades, i també els podria afectar la falta de ritme competitiu en només haver jugat una meitat en l’anterior cap de setmana. Tot i això, el tècnic croat ha assegurat esperar “la seva millor versió”. Els andorrans clouran la setmana rebent un rival directe com és el Burgos. Serà diumenge a les 19.00 hores.