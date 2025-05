Automobilisme

L’ACA Club rep el reconeixement de la FIA Innovation Challenge per la iniciativa de la mobilitat vertical

Es basa en la formació de pilots de drons i l’oferta de serveis especialitzats per a organitzadors d’esdeveniments, serveis públics i entitats privades

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA Club) ha estat un dels guanyadors del FIA Innovation Challenge 2025 per la iniciativa innovadora de mobilitat vertical. El projecte es basa en la formació de pilots de drons i l’oferta de serveis especialitzats per a organitzadors d’esdeveniments, serveis públics –com ara cossos de seguretat o tècnics del sector de la mobilitat– i entitats privades. Aquesta iniciativa no tan sols contribueix a millorar la mobilitat i la seguretat, sinó que també situa Andorra com a referent internacional en l’àmbit de la mobilitat vertical. De fet, la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) destaca que el projecte és una de les propostes més impactants de la Regió I, la qual inclou Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica.

Durant l’acte de lliurament de premis, el president de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, va afirmar que aquests clubs “han desenvolupat projectes innovadors i amb un impacte elevat que demostren el potencial de la innovació en mobilitat a l’hora de generar canvis positius, reforçar el creixement dels clubs i inspirar la comunitat de la FIA, en general”. D’acord amb el conveni signat amb la Cambra de Comerç d’Andorra el juny del 2023, l’ACA Club ha estat el primer club de la Regió I en formalitzar una proposta formativa oficial per a pilotar drons, de manera que s’ha obert una nova línia d’ingressos, mitjançant les tarifes de formació, i s’han generat oportunitats de consultoria per a sectors públics i privats.

La formació certificada, així com els cursos d’actualització dirigits, “tenen un impacte directe a l’hora de millorar la seguretat i la mobilitat al país”, han indicat. A més, l’ACA, en col·laboració amb Aerofor, ha desenvolupat un model formatiu estandarditzat que pot ser replicat per altres clubs del món. En aquest sentit, el Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE) ja ha iniciat el procés per a conèixer la plataforma i rebre assessorament de l’ACA amb l’objectiu d’implementar la formació.