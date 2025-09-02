La visita del París Basketball, “la cirereta al pastís de la feina” d’Encamp per posicionar-se com a destí esportiu

El Comú d’Encamp ha valorat positivament les inversions realitzades en les instal·lacions esportives i les campanyes de promoció que han permès situar la parròquia com a destinació destacada dins el calendari de preparació de grans clubs. Aquest estiu, tant el FC Barcelona com el París Basketball —equips que competeixen a l’Eurolliga— realitzen part de la pretemporada a Encamp.
En el cas del club català, la presència respon a un conveni amb el comú. Per contra, l’equip francès s’hi ha desplaçat per iniciativa pròpia. “És la cirereta al pastís de la feina ben feta que portem temps impulsant”, ha subratllat el cònsol menor, Xavier Fernàndez. En la mateixa línia, el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha remarcat que la visita del París és “fruit de molts anys de treball de posicionar Encamp i el Pas de la Casa dins del món esportiu”.
Els aficionats al bàsquet podran gaudir de duels destacats al Complex Esportiu d’Encamp. Dissabte a les 12.00 hores el Barça s’enfrontarà al París Basketball, mentre que dilluns, Dia de Meritxell, el MoraBanc Andorra jugarà contra el club francès en la setena edició del Trofeu d’Encamp (19.00 hores). El torneig es completarà el 10 de setembre amb un partit femení de nivell internacional entre el Toulouse Basketball Club i l’Spar Girona (19.00 hores).
Segons Fernàndez, l’aposta per les estades esportives i els convenis signats amb entitats com el MoraBanc o el Barça han generat “un boca-orella que funciona molt bé” i que ha propiciat l’interès de clubs de renom. El cònsol menor ha detallat que el Pas de la Casa ha acollit 24 estades esportives durant els primers sis mesos del 2025, que han generat més de 6.000 pernoctacions. “Moltes provenen del costat francès, però també n’hi ha del costat espanyol”, ha concretat.
Renovació del conveni amb el MoraBanc
Per altra banda, el comú i el MoraBanc Andorra han anunciat la renovació del conveni de col·laboració que permetrà mantenir el Trofeu d’Encamp. “És una entitat molt important per a nosaltres perquè reflecteix un esport de treball, dedicació i representació del país. Sempre que els hem demanat col·laboració, han estat presents”, ha remarcat Marot. El preu de les entrades per al partit del dia 8 serà de 10,30 euros, i els beneficis es destinaran íntegrament a Càritas.
Possible homenatge a Nacho Llovet
En la mateixa compareixença, Aixàs ha volgut reconèixer la trajectòria de Nacho Llovet, qui tanca etapa al club. “Només puc agrair-li els anys que ha estat aquí. Ha estat clau en moments brillants i també en els més complicats”, ha assegurat. El president ha deixat oberta la porta a retre-li un homenatge en el futur: “Crec que sens dubte mereix un reconeixement quan arribi el moment”.