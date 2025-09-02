Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Nino Marot, Xavier Fernàndez i Gorka Aixàs, durant la presentació del Trofeu d'Encamp. | Comú d'Encamp
Agències
  • Esports

La visita del París Basketball, “la cirereta al pastís de la feina” d’Encamp per posicionar-se com a destí esportiu

La parròquia acollirà aquest cap de setmana partits de primer nivell i renova el conveni amb el MoraBanc per mantenir el Trofeu d’Encamp

El Comú d’Encamp ha valorat positivament les inversions realitzades en les instal·lacions esportives i les campanyes de promoció que han permès situar la parròquia com a destinació destacada dins el calendari de preparació de grans clubs. Aquest estiu, tant el FC Barcelona com el París Basketball —equips que competeixen a l’Eurolliga— realitzen part de la pretemporada a Encamp.

En el cas del club català, la presència respon a un conveni amb el comú. Per contra, l’equip francès s’hi ha desplaçat per iniciativa pròpia. “És la cirereta al pastís de la feina ben feta que portem temps impulsant”, ha subratllat el cònsol menor, Xavier Fernàndez. En la mateixa línia, el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha remarcat que la visita del París és “fruit de molts anys de treball de posicionar Encamp i el Pas de la Casa dins del món esportiu”.

Els aficionats al bàsquet podran gaudir de duels destacats al Complex Esportiu d’Encamp. Dissabte a les 12.00 hores el Barça s’enfrontarà al París Basketball, mentre que dilluns, Dia de Meritxell, el MoraBanc Andorra jugarà contra el club francès en la setena edició del Trofeu d’Encamp (19.00 hores). El torneig es completarà el 10 de setembre amb un partit femení de nivell internacional entre el Toulouse Basketball Club i l’Spar Girona (19.00 hores).

Segons Fernàndez, l’aposta per les estades esportives i els convenis signats amb entitats com el MoraBanc o el Barça han generat “un boca-orella que funciona molt bé” i que ha propiciat l’interès de clubs de renom. El cònsol menor ha detallat que el Pas de la Casa ha acollit 24 estades esportives durant els primers sis mesos del 2025, que han generat més de 6.000 pernoctacions. “Moltes provenen del costat francès, però també n’hi ha del costat espanyol”, ha concretat.

Renovació del conveni amb el MoraBanc

Per altra banda, el comú i el MoraBanc Andorra han anunciat la renovació del conveni de col·laboració que permetrà mantenir el Trofeu d’Encamp. “És una entitat molt important per a nosaltres perquè reflecteix un esport de treball, dedicació i representació del país. Sempre que els hem demanat col·laboració, han estat presents”, ha remarcat Marot. El preu de les entrades per al partit del dia 8 serà de 10,30 euros, i els beneficis es destinaran íntegrament a Càritas.

Possible homenatge a Nacho Llovet

En la mateixa compareixença, Aixàs ha volgut reconèixer la trajectòria de Nacho Llovet, qui tanca etapa al club. “Només puc agrair-li els anys que ha estat aquí. Ha estat clau en moments brillants i també en els més complicats”, ha assegurat. El president ha deixat oberta la porta a retre-li un homenatge en el futur: “Crec que sens dubte mereix un reconeixement quan arribi el moment”.

Comparteix
Notícies relacionades
Desmentida una denúncia de maltractament animal a uns gossos de Ransol arran d’un vídeo a xarxes socials
La branca sanitària de l’USdA alerta d’una “situació tensa” a Salut Mental i reclama una actuació més estricta
Nogués reclama estabilitat per a l’FC Andorra i alerta que “posar sostres o objectius pot acabar en frustracions”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Nacho Llovet deixa el MoraBanc Andorra després de sis temporades: “Ha estat un orgull defensar aquest escut”
  • Esports
Cardelús afronta el repte de Magny Cours amb l’objectiu de mantenir el top 10 i continuar escalant posicions
  • Esports
Frank Porté aconsegueix remuntar posicions a Zandvoort malgrat els contratemps mecànics i d’estratègia
Publicitat
Entrevistes esportives
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu