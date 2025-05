Fira del motor

La tercera edició del Motand amplia programa i estrena nova ubicació a Canrodes del 27 al 29 de juny

L’esdeveniment suma 31 col·laboradors i preveu superar els 1.000 visitants amb activitats com la retransmissió en directe del Gran Premi d’Assen

La tercera edició del Motand tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de juny i incorporarà com a novetat una nova ubicació principal, a Canrodes, on s’instal·larà un envelat des del qual es podrà seguir en directe el Gran Premi d’Assen, el qual es disputarà aquell cap de setmana. La cita comptarà amb 31 col·laboradors, sis més que en l’edició anterior, i té com a objectiu superar el miler de visitants de l’any passat. Segons l’organització, l’acollida està sent positiva: la ruta organitzada per la Penya Motorista L’Esquirol ja té 200 inscrits, el 80% procedents de fora d’Andorra, amb la previsió de superar els 250 participants de l’any anterior.

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha reiterat que el comú vol fer un seguiment dels diferents esdeveniments per veure’n el retorn. En aquesta línia, ha afirmat que el Motand i altres activitats fan “funcionar” el comerç de la moto de Santa Coloma, i que aquests establiments “fa molts anys que són generadors d’economia i negoci”. A més, ha afegit que també generen activitat en altres sectors, com la restauració, motiu pel qual ha expressat l’esperança que, de cara a l’any vinent, Andorra Turisme hi doni suport, tenint “l’evidència que és un esdeveniment que funciona”.

L’esdeveniment es repartirà en cinc ubicacions: Canrodes, avinguda Santa Coloma, parc Fluvial, aparcament annex i Intersport. A Canrodes, el divendres 27 de juny a les 19.00 hores, tindrà lloc una exhibició de trial a càrrec de Jordi Pascuet. També s’hi instal·laran pantalles per seguir el Gran Premi d’Assen del Mundial de MotoGP. En total, el programa inclourà una vintena d’activitats en diferents ubicacions, com motos elèctriques, tallers de conducció i una exhibició de Pol Ferrer, que se celebrarà dissabte 28 de juny a les 19.30 hores a l’avinguda Santa Coloma.

El Motand també acollirà per primer cop la concentració i ruta de motos Royal Enfield, organitzada per l’associació Royal Riders Andorra amb el suport de Royal Riders Catalunya. L’esdeveniment tindrà també un component social, ja que els motoristes visitaran l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell el 25 de juny.

Un any més, la Penya Motorista L’Esquirol participa amb dues rutes per carretera: la Rider 468 i la Road Trip. Segons el vicepresident de la penya, Toni Soler, la Rider ja compta amb 200 inscrits procedents de Bèlgica, Portugal i altres països, amb la previsió de superar els 250 participants de l’any passat. Soler ha apuntat que molts participants d’Andorra acostumen a inscriure’s a última hora. Les sortides seran dissabte 28 de juny. Cal destacar que la Rider 468 constarà de 350 quilòmetres amb tres punts de control a Catalunya, tres a Andorra i un altre on els participants hauran de fer-se una fotografia. La Road Trip visitarà diversos llocs emblemàtics del país.