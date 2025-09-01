La tenista Vicky Jiménez debutarà a Guadalajara contra la número 51 del rànquing, Kamilla Rakhimova

La russa Kamilla Rakhimova, actual número 51 del rànquing mundial, serà la primera contrincant de Vicky Jiménez al quadre principal del torneig WTA 125k de Guadalajara (Mèxic). La jugadora andorrana iniciarà dimarts, a les 18.00 hores, el seu tram final de temporada amb un duel davant la principal favorita del torneig. L’enfrontament permetrà donar continuïtat a la bona feina mostrada per Jiménez i, alhora, li servirà com a preparació per a les properes cites de més alt nivell: els tornejos WTA 500 i WTA Màster 1.000. Les dues tennistes ja es van enfrontar fa tres anys, en la segona ronda de la fase prèvia de l’Open d’Austràlia. En aquella ocasió, la tennista Rakhimova es va imposar a l’andorrana Jiménez per 6-7 (5-7), 7-6 (10-8) i 6-4. Des d’aquell partit, però, no s’han tornat a trobar a la pista.