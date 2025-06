Sis anys d’un projecte viu

La sisena edició del Torneig infantil ‘Memorial Miguel Capo Mateu’ reuneix 32 nens al Pitch & Putt de La Cortinada

La jornada ha comptat amb premis, obsequis i un desempat final emocionant, en una cita que ret homenatge a l’empresari andorrà

Aquest dissabte, el Pitch & Putt de La Cortinada ha acollit la sisena edició del Torneig Infantil de Golf Memorial “Miguel Capo Mateu”, una trobada esportiva que enguany ha comptat amb la participació destacada de 32 nens i nenes provinents de centres escolars d’Ordino i la Massana. La jornada ha viscut un emocionant desempat final per la primera posició, que finalment s’ha endut Clara Wiederrich.

L’esdeveniment, que ha servit per recordar la figura de l’empresari andorrà Miguel Capo, ha estat impulsat un any més per Brigitte Attar, la seva vídua, que ha continuat promovent aquest projecte amb l’objectiu de fomentar el golf entre els més joves i mantenir viu el llegat personal i esportiu de Capo.

La jornada s’ha desenvolupat en un ambient alegre i participatiu, i ha culminat amb el lliurament de diversos reconeixements: tres premis en memòria de Miguel Capo, i tres guardons especials atorgats per l’Escola Andorrana. A més, tots els participants han rebut un obsequi commemoratiu i han pogut gaudir d’un pica-pica final, que s’ha ofert com a tancament festiu de l’activitat.

Finalment, en acabar el campionat, els organitzadors han anunciat que el torneig es tornarà a celebrar l’any vinent.

Moment de l’entrega del primer premi a Clara Wiederrich. | El Periòdic / E.H.M

Moment del desempat per la primera posició. | El Periòdic / E.H.M