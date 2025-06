Futbol - Cita continental

La selecció femenina clou la Nations League sumant un punt davant Malta, la líder del grup (0-0)

El combinat tricolor signa una de les seves millors fases amb cinc punts totals, per sota de Geòrgia, amb sis; Xipre, amb 10, i de les malteses, amb 13

La selecció femenina ha tancat a Encamp la Nations League amb un empat sense gols contra Malta. Amb el punt assolit, el combinat dirigit per Albert Panadero ha signat una de les millors fases fins a la data, amb cinc punts totals.

Ja s’esperava un joc parell, i des del primer moment s’ha demostrat inclús amb més domini local de l’esfèrica. Tot i això, les primeres accions a àrea contrària han estat per a les visitants. En un primer instant amb Kailey Willis (9′) rebent un mal refús de la defensa tricolor per provar amb un xut que ha acabat topant amb el genoll d’Alba Martín. El segon (17′), d’una combinació per la dreta que ha clos amb una centrada de Rebecca Bajada directament fora.

La primera de les de ‘Pana’ l’ha tingut Tere Morató (21′), a centrada d’Erica Gonçalves i creuant massa el cap per enviar la pilota lluny dels tres pals. Les malteses han posat una marxa més, i han començat a arribar. Primer a la mitja hora de partit, amb Rachel Cuschieri recuperant una pilota al mig del camp, sortint a la carrera per internar-se a l’àrea i fent aparèixer una Martín providencial per evitar el gol. A la contra, jugada de Maria Ruzafa per la dreta fins a anar-se’n a la línia de fons i fent una passada dins l’àrea petita perquè Ari Gonçalves, d’esperó, no veiés porta.

Al 35′, la més clara dels primers 45 minuts: Fiona Buttigieg ha servit un córner que ha recuperat Oceane Virginie Grange per rematar al travesser. La primera part ha clos amb dues ocasions més de les visitants: amb Nicole Sciberras (42′) provant sort des de la frontal i xutant directe a les mans de la portera andorrana, i amb una centrada de Cuschieri (45′) que Stefania Ferrugia ha perfilat per sobre la porteria.

El seleccionador d’Andorra, Albert Panadero, durant el partit. | FAF / @m4rv_d3sign

Ja va dir ahir ‘Pana’, entre altres coses, que una de les claus seria fer un treball defensiu important. I així ha estat a la represa. La més clara dels primers instants, a tocar de l’hora de partit, quan Lexine Farrugia s’ha encarregat de llançar una falta escorçada a la frontal que ha topat amb la barrera i que Martín ha aturat posteriorment sense dificultats. La pilota ha continuat sent de les de Manuela Tesse, i amb les pirenaiques buscant principalment el contracop.

Just passat el minut 60, Ruzafa ha tingut la més clara per Andorra. Morató ha recuperat l’esfèrica a camp propi i li ha enviat en profunditat a la davantera, qui retallant el seu parell ha xutat creuat des d’uns 20 metres perquè el pal evités la diana. 10 minuts després, doble acció tricolor. Primer amb un tir de Carla Ber que s’ha sortit per sobre el travesser, i després amb la mateixa acció de Cristina Lacour que ha acabat amb refús de Maya Cachia.

Sense cap acció en el darrer quart d’hora, més enllà de dues arribades sense perill de les visitants i dos remats, de Morató i de Lacour, fora, el matx ha finalitzat amb el repartiment de punts. Andorra acabat quarta del grup C2 amb cinc punts, per sota de Geòrgia, amb sis; de Xipre, amb 10, i de Malta, amb 13.