  • Els tricolor, celebrant el triomf. | FAF
Pol Forcada Quevedo
Futbol sala

La selecció signa el millor resultat històric i apallissa a Escòcia per obrir la ronda preliminar del Premundial (10-0)

Sense gairebé temps per a celebracions, l'equip disputa demà el segon duel d'aquesta lligueta, que es juga a partit únic, contra el combinat maltès

S’ha dit per activa i per passiva que la selecció de futbol sala està fent passes agegantades, i avui ho ha demostrat a l’obertura de la ronda preliminar del Premundial. Els tricolor han signat el millor resultat històric –tant d’amistosos com de partits oficials– apallissant Escòcia per 10-0 per començar el camí en aquesta lligueta a la cerca d’un bitllet per a la ‘Main Round’ d’una manera immillorable. “El més important és el primer matx. És aquí on estem centrats perquè necessitem aconseguir els tres punts per continuar amb opcions”, va detallar ahir el seleccionador, Talin Puyalto. I dit i fet.

L’escenari ha estat l’Hallen Park Vendia d’Hjørring, a Dinamarca, seu d’aquesta fase, i amb un matx que als pirenaics se’ls ha posat de cara als primers minuts. Al davant, el combinat més feble del grup, i amb Jose Segura obrint la llauna abans dels dos minuts. Ben poc ha hagut de passar perquè arribés el segon gol, en pròpia d’Ahmed Aloulou, abans que l’ala ara a les files del Lugo de Segona B fes el seu doblet particular. Els andorrans no han abaixat el peu de l’accelerador, i tot i que s’han fet esperar, han clos la primera meitat amb dues dianes més, una d’Adrià Blat i l’altra d’Èric Mesquita.

Jose Segura ha fet un hat-trick, Adrià Blat un doblet, i també ha anotat Èric Mesquita, Brayan Pinto, Christian Regalo, Óscar ‘Sanse’ i Ahmed Aloulou en pròpia

A la tornada de vestidors, cap canvi de dinàmica. Brayan Pinto ha ampliat ràpidament diferències perquè després ho fes Christian Regalo. Arribat l’equador d’aquest segon temps, Óscar ‘Sanse’ i Blat han col·locat el 9-0 i Segura, fent l’hat-trick al cap de cinc minuts, ha deixat el marcador definitiu.

Sense gairebé temps per a celebracions, la selecció nacional disputarà demà el segon duel d’aquesta fase de grups que es juga a partit únic i de la qual només els dos millors classificats accedeixen a la ronda principal del Premundial. El rival serà Malta (15.30 hores), de qui ahir Puyalto ja va destacar ser “d’un nivell superior”. Tenen 10 jugadors del Luxol St. Andrews, vigent campió de la seva lliga, i un parell de brasilers nacionalitzats que “marquen diferències”. També han incorporat l’antic seleccionador d’Itàlia, Roberto Menichelli.

