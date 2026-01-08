Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  'Cucu' Fernàndez, amb la pilota davant Álvaro Morata i, al fons, Pedri. | FAF
Pol Forcada Quevedo
Futbol internacional

La selecció andorrana de futbol i l’espanyola es podrien tornar a veure les cares en un amistós abans del juny

La federació veïna ja s'ha posat en contacte amb la pirenaica, i d'acabar-se donant, serà la tercera vegada que ambdós combinats es vegin les cares

Com ja va passar fa un parell d’anys, la selecció andorrana es podria tornar a enfrontar a l’espanyola. En principi seria, com llavors, amb un amistós a terres veïnes abans del mes de juny, quan el Mundial que se celebrarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic donarà el tret de sortida. En aquest sentit, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la Federació Espanyola de Futbol ja s’ha posat en contacte amb la pirenaica per començar a quadrar data i lloc. En tot cas, és una opció un pèl complicada i tot plegat està encara en un estat molt embrionari.

Això sí, en cas d’acabar-se donant, serà la tercera vegada que ambdós combinats es vegin les cares. Totes dues ocasions van ser un 5 de juny, la darrera, l’any 2024. Llavors l’encontre va tenir lloc al Nuevo Vivero de Badajoz i va finalitzar amb maneta local després de fer quatre gols a la segona meitat. Ayoze Pérez va obrir la llauna, i se li van sumar Mikel Oyarzabal per partida triple i Ferran Torres, i va ser la penúltima prova dels de Luis de la Fuente abans de posar rumb a l’Eurocopa que van acabar guanyant.

Cal remuntar-se fins al 2004 per trobar la primera vegada que Andorra i Espanya es van enfrontar. Va ser a Getafe i als del país veí del sud també els va servir per preparar l’Eurocopa. De fet, va ser el darrer matx abans d’aquesta competició, en la qual es van quedar a la fase de grups. La selecció espanyola l’entrenava llavors Iñaki Sáez i es va acabar imposant per 4-0, amb diana de Fernando Morientes, Rubén Baraja, César Martín i Juan Carlos Valerón. Ara, en cita oficial, la ‘Roja’ jugarà la ‘Finalissima’ −campió de la Copa Amèrica contra el de l’Eurocopa− el 27 de març contra l’Argentina de Leo Messi, i després obrirà el Mundial el 15 de juny contra Cap Verd.

Per part tricolor, cal recordar que el darrer duel del combinat va ser una derrota per 4-0 en el comiat de Teemu Pukki de Finlàndia. Això va ser al novembre. Abans, els de Koldo Álvarez de Eulate van cloure la fase de classificació per al Campionat del Món d’enguany amb una desfeta per la mínima contra Albània, tancant-la en última posició del grup K amb un punt assolit en l’empat davant Letònia.

