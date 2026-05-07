La selecció absoluta jugarà un darrer amistós contra Kosovo abans de donar el tret de sortida a la Nations League

La selecció absoluta de futbol ha tancat un tercer amistós −i definitiu− per a la darrera aturada internacional abans de donar el tret de sortida a la Nations League, al setembre. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, serà a l’estadi Fadil Vokrri de Pristina, davant Kosovo, el diumenge 7 de juny a les 19.00 hores, en el que serà l’últim duel d’estiu dels de Koldo Álvarez de Eulate després de jugar contra l’Iraq i Liechtenstein.
Els kosovars, sota les ordres de l’alemany Franco Foda, ocupen la 78a plaça del rànquing FIFA, i s’han quedat a les portes d’accedir al Mundial d’enguany: a les semifinals del play-off es van imposar per 3-4 a Eslovàquia, però a la final van caure per la mínima davant Turquia. Contra els tricolor no serà la primera vegada que es veuran les cares, ja que ambdós combinats van quedar enquadrats al Grup 1 de la fase de classificació per a la darrera Eurocopa, la que va aixecar Espanya.
El primer duel va ser el març del 2023 lluny del Principat, en què els andorrans es van endur un empat gràcies a un gol de ‘Berto’ Rosas. No van aconseguir repetir la fita a l’octubre, quan llavors entrenats per Primoz Gliha, els de l’Europa sud-oriental van vèncer 0-3 a l’Estadi Nacional.
Horaris confirmats
D’altra banda, aquesta casa ha pogut saber els horaris dels altres dos amistosos que Andorra jugarà previs a Kosovo. En primer lloc, l’encontre davant l’Iraq programat pel divendres 29 de maig es jugarà a les 17.00 hores. En aquest cas l’estadi encara no s’ha confirmat, però tot apunta que es jugarà a Galícia, molt possiblement a Riazor. D’altra banda, el matx contra Liechtenstein que es jugarà a Encamp el dijous 4 de juny serà a les 19.00 hores.