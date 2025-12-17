La segona Copa Col·legial s’incrementa fins als nou equips i incorpora una jornada íntegrament femenina

La Copa Col·legial celebrarà a partir del gener –fins al març– la seva segona edició al país, i ho farà amb novetats. Una d’elles té a veure amb el nombre d’equips, ja que enguany passarà dels vuits als nou amb la incorporació de l’Escola Andorrana d’Ordino. També tindrà lloc una jornada íntegrament femenina i es farà un canvi de format. “L’esdeveniment combina esport, educació i transmissió de valors, i és una meravella”, ha expressat el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural del Comú d’Andorra la Vella, Jordi Cabanes.
Quant a la resta d’innovacions, ha estat el delegat de la Copa Col·legial a Andorra, Guillem Piñeiro, qui ha avançat la jornada femenina. Tindrà lloc el 4 de març en una cita única, i tot i que encara s’estan acabant de definir els centres educatius participants, molt segurament es desenvoluparà com una ‘final four’. Pel que fa al nou format de la competició, els conjunts es dividiran en tres grups de tres. Els primers classificats de cada un accediran a les semifinals, com també ho farà el millor segon d’entre tots els ‘bombos’.
Cal recordar que els equips poden combinar jugadors que cursin des de segon d’ESO fins a segon de batxillerat. És a dir, entre els 14 i els 18 anys. A més, tenint en compte que algunes escoles no disposen de pavelló, alguns dels matxs es duran a terme a l’Estadi Comunal i als Serradells. “És un orgull que el bàsquet pugui arribar a més gent”, ha indicat el president de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), Joaquim Tomàs, tot celebrant l’èxit de la primera edició i desitjant que n’hi puguin haver més de cara al futur.
En aquesta mateixa línia, directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, ha destacat que aquest és un projecte “transversal” que connecta les escoles, les famílies i els valors. També ha celebrat la consolidació de la Copa Col·legial: “L’educació, l’esport, l’esforç i el compromís són eixos clau per al desenvolupament dels joves”, ha completat. Com l’any anterior, els partits tant de fase regular com les ‘semis’ i la final es retransmetran per canal de YouTube de la cita.