La Sant Silvestre de Sant Julià supera expectatives amb 700 participants tot i la meteorologia adversa

La Sant Silvestre de Sant Julià de Lòria ha assolit enguany els 700 participants, una xifra superior a la de l’edició anterior, quan es van registrar al voltant de 627 inscrits. Així ho ha explicat el cap del servei d’Activitats Esportives del comú, Ramon Ibarz, que ha destacat l’increment de participació en una prova que ha arribat a la seva 33a edició malgrat les condicions meteorològiques adverses.
“En l’àmbit de participació estem molt contents de la resposta de la gent, perquè hem arribat al propòsit que ens havíem marcat, que era arribar a les 700 persones”, ha assenyalat Ibarz. El responsable comunal ha puntualitzat que la xifra definitiva podria variar lleugerament, ja que fins a última hora hi ha hagut persones inscrivint-se.
La pluja ha estat l’únic element que ha condicionat el desenvolupament de la jornada. “És un factor que no podem controlar i ha estat un contratemps, però així i tot hi ha hagut gent disfressada, amb il·lusió, i s’ha mantingut la xocolatada a l’arribada”, ha explicat. “No hem perdut l’esperit de la Sant Silvestre, tot i les adversitats”, ha remarcat.
Pel que fa a la consolidació de la cursa, Ibarz ha recordat que “ja són 33 edicions, i això demostra any rere any que s’ha convertit en tot un clàssic”. En aquest sentit, ha indicat que des de l’organització es vol continuar apostant per l’esdeveniment i incorporar-hi elements que aportin valor afegit, com la batucada, l’espectacle de llums al recorregut llarg o el concert de cloenda.
L’augment de participants també s’atribueix als canvis introduïts en aquesta edició. “Aquest any hi havia dues modificacions importants: el recorregut júnior i el llarg han passat de la carretera general a un traçat urbà, i l’horari s’ha avançat de les deu de la nit a les vuit del vespre”, ha explicat. Segons Ibarz, aquestes mesures faciliten la participació de les famílies i permeten arribar a un públic més ampli.
Quant a la resposta del públic, ha indicat que la valoració prèvia ha estat positiva, tant per part dels participants com dels veïns, que han pogut veure passar pels carrers de Sant Julià prop de 700 barrets de Pare Noel i viure la festa d’una manera més propera.
Finalment, Ibarz ha posat en relleu el vessant solidari de la cursa. “El preu és simbòlic, però serveix per confirmar la participació i destinar els fons a Càritas”, ha explicat. A més, ha recordat l’opció del dorsal zero, adreçada a les persones que no poden participar en la prova però volen fer una aportació econòmica.