Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els participants en la Sant Silvestre abans del tret de sortida. | ANA /D.M
El Periòdic d'Andorra
Participació rècord a Sant Julià

La Sant Silvestre de Sant Julià supera expectatives amb 700 participants tot i la meteorologia adversa

L’organització atribueix l’augment d’inscrits als canvis de recorregut i horari, que han afavorit l’assistència familiar i l’ambient festiu

La Sant Silvestre de Sant Julià de Lòria ha assolit enguany els 700 participants, una xifra superior a la de l’edició anterior, quan es van registrar al voltant de 627 inscrits. Així ho ha explicat el cap del servei d’Activitats Esportives del comú, Ramon Ibarz, que ha destacat l’increment de participació en una prova que ha arribat a la seva 33a edició malgrat les condicions meteorològiques adverses.

“En l’àmbit de participació estem molt contents de la resposta de la gent, perquè hem arribat al propòsit que ens havíem marcat, que era arribar a les 700 persones”, ha assenyalat Ibarz. El responsable comunal ha puntualitzat que la xifra definitiva podria variar lleugerament, ja que fins a última hora hi ha hagut persones inscrivint-se.

“En l’àmbit de participació estem molt contents de la resposta de la gent, perquè hem arribat al propòsit que ens havíem marcat, que era arribar a les 700 persones” – Ramon Ibarz

La pluja ha estat l’únic element que ha condicionat el desenvolupament de la jornada. “És un factor que no podem controlar i ha estat un contratemps, però així i tot hi ha hagut gent disfressada, amb il·lusió, i s’ha mantingut la xocolatada a l’arribada”, ha explicat. “No hem perdut l’esperit de la Sant Silvestre, tot i les adversitats”, ha remarcat.

Pel que fa a la consolidació de la cursa, Ibarz ha recordat que “ja són 33 edicions, i això demostra any rere any que s’ha convertit en tot un clàssic”. En aquest sentit, ha indicat que des de l’organització es vol continuar apostant per l’esdeveniment i incorporar-hi elements que aportin valor afegit, com la batucada, l’espectacle de llums al recorregut llarg o el concert de cloenda.

L’augment de participants també s’atribueix als canvis introduïts en aquesta edició. “Aquest any hi havia dues modificacions importants: el recorregut júnior i el llarg han passat de la carretera general a un traçat urbà, i l’horari s’ha avançat de les deu de la nit a les vuit del vespre”, ha explicat. Segons Ibarz, aquestes mesures faciliten la participació de les famílies i permeten arribar a un públic més ampli.

Quant a la resposta del públic, ha indicat que la valoració prèvia ha estat positiva, tant per part dels participants com dels veïns, que han pogut veure passar pels carrers de Sant Julià prop de 700 barrets de Pare Noel i viure la festa d’una manera més propera.

Finalment, Ibarz ha posat en relleu el vessant solidari de la cursa. “El preu és simbòlic, però serveix per confirmar la participació i destinar els fons a Càritas”, ha explicat. A més, ha recordat l’opció del dorsal zero, adreçada a les persones que no poden participar en la prova però volen fer una aportació econòmica.

Comparteix
Notícies relacionades
Irineu Esteve i Gina Del Rio competeixen al Tour de Ski amb sis proves entre Dobbiaco i Val di Fiemme
Un centenar de persones assisteixen a la recuperació de l’Ossa de Caselles després de més de vuit dècades
Coma fa balanç de mig mandat a Ordino amb l’accent posat en la diversificació econòmica i la comunicació veïnal

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Gina del Rio signa una destacada classificació a Davos i assoleix els millors resultats de la seva carrera
  • Esports
La sensació de no “emocionar als jugadors”, el principal motiu d’Ibai per fer un pas al costat com a entrenador
  • Esports
El karate andorrà posa el punt final a la temporada amb la primera Gala Nacional, celebrada a Escaldes
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu