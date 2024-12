La recepta electrònica serà una realitat el 2025

La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat que la recepta electrònica serà operativa durant el primer semestre del 2025. Així ho ha explicat aquest dilluns en una resposta parlamentària a Susanna Vela, presidenta suplent del grup socialdemòcrata. Segons Mas, la prescripció electrònica es troba actualment en una fase de millora i proves, amb l’objectiu d’oferir una eina adaptada a la pràctica clínica i que contribueixi a millorar l’eficiència i la seguretat del sistema sanitari.

La ministra també ha detallat que, posteriorment, les farmàcies hauran d’integrar les seves aplicacions amb la història clínica compartida, fet que permetrà la visualització i execució de la recepta electrònica. Aquesta segona fase, ha advertit, és més complexa de planificar, ja que implica l’avaluació i ajustament de les fases prèvies, motiu pel qual no s’ha establert una data concreta d’implementació. Tanmateix, es preveu que estigui disponible al llarg de l’any 2025.

La base de dades de medicaments, clau per al procés

Actualment, el sistema sanitari d’Andorra ja disposa de la Base de Dades de Medicaments d’Andorra (BDMA), que inclou aproximadament 50.000 referències de medicaments i productes sanitaris d’Espanya i França. Aquesta base serà fonamental per a la prescripció electrònica i, a partir del primer trimestre del 2025, serà utilitzada per la CASS per al pagament de medicaments. En paral·lel, es preveu integrar la targeta sanitària de la CASS a la cartera digital d’Andorra durant el mateix període.

El tercer pagador, en procés d’avaluació

En resposta a una altra qüestió plantejada per Vela, la ministra ha informat sobre l’estat del règim de tercer pagador. Actualment, aquest sistema cobreix les visites al metge referent i els accidents laborals, a més dels serveis adreçats a la gent gran i les persones amb discapacitat. Amb la via preferent ja implantada, el Govern preveu que el novembre del 2025, dos anys després de l’ampliació més recent, es podran analitzar els resultats i valorar possibles millores o ampliacions del servei.