Cita continental

La Poste presenta el segell dels Jocs dels Petits Estats amb una tirada de fins a 2.000 exemplars

A un preu de 2,10 euros, avui estan a la venda a l'oficina d'Andorra la Vella i a partir del dilluns vinent ho estaran a la resta del país

De la mateixa manera que fan sovint amb temes culturals, des de la Poste han presentat avui el segell que han creat amb motiu dels Jocs dels Petits Estats. “Volia fer una animació per promoure l’activitat de la cita, que la gent vingui a conèixer els esports d’Andorra”, ha comentat la directora de l’empresa encarregada de gestionar el sistema postal de França al país, Jaqueline Vives. També ha esmentat que per a la jornada s’ha fet una tirada de 500 exemplars, a la venda només a l’oficina d’Andorra la Vella, però que n’arribaran a fer 2.000 i que “no hi ha cap problema a demanar-ne més”. A partir del dilluns vinent, ja estaran a la venda a la resta d’oficines del Principat a un preu de 2,10 euros.

“Ens encarreguem del disseny de les col·leccions filatèliques d’Andorra, tant de les que es produeixen des de La Poste com des de Correos, i no podia ser d’una altra manera que enguany se’n fes un homenatjant els Jocs”, ha indicat la tècnica de l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Itziar Badenas.

Els segells presentats. | Andorra 2025