La meteorologia obliga a suspendre curses a Arcalís i La Molina mentre Medina competeix a Santa Caterina

La jornada d’esquí d’aquest dissabte ha estat marcada per les condicions meteorològiques adverses, que han provocat la cancel·lació de diverses competicions previstes tant a Andorra com a La Molina.
Les curses programades a l’estació de La Molina, on havien de competir esquiadors de l’equip nacional i de l’EEBE U19, es van suspendre ja la nit anterior davant la previsió de mal temps. La mateixa situació es va viure a Ordino Arcalís, on la nevada i la manca de visibilitat van impedir la celebració de la prova d’eslàlom corresponent a la Copa Popeyes.
Malgrat aquest escenari, l’andorrana Íria Medina sí que va poder competir en el gegant del Nacional de Gran Bretanya disputat a Santa Caterina, Itàlia. L’esquiadora va finalitzar la primera mànega en onzena posició amb un temps de 59’93, tot i que no va poder completar la segona baixada.
La competició continuarà aquest diumenge amb la disputa del gegant del Nacional Júnior, en què està prevista la participació de Medina en categoria femenina, així com Jordi Rogel i Max Black en categoria masculina.