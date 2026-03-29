  • Íria Medina en una imatge d'arxiu. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí

La meteorologia obliga a suspendre curses a Arcalís i La Molina mentre Medina competeix a Santa Caterina

L’esquiadora va finalitzar la primera mànega en onzena posició amb un temps de 59'93, tot i que no va poder completar la segona baixada

La jornada d’esquí d’aquest dissabte ha estat marcada per les condicions meteorològiques adverses, que han provocat la cancel·lació de diverses competicions previstes tant a Andorra com a La Molina. 

Les curses programades a l’estació de La Molina, on havien de competir esquiadors de l’equip nacional i de l’EEBE U19, es van suspendre ja la nit anterior davant la previsió de mal temps. La mateixa situació es va viure a Ordino Arcalís, on la nevada i la manca de visibilitat van impedir la celebració de la prova d’eslàlom corresponent a la Copa Popeyes. 

Malgrat aquest escenari, l’andorrana Íria Medina sí que va poder competir en el gegant del Nacional de Gran Bretanya disputat a Santa Caterina, Itàlia. L’esquiadora va finalitzar la primera mànega en onzena posició amb un temps de 59’93, tot i que no va poder completar la segona baixada. 

La competició continuarà aquest diumenge amb la disputa del gegant del Nacional Júnior, en què està prevista la participació de Medina en categoria femenina, així com Jordi Rogel i Max Black en categoria masculina.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

