  • Un partit entre el Ranger’s i l’Esperança, al març. | Marvin Arquíñigo
La Lliga Multisegur donarà el tret de sortida aquest dissabte amb l’Esperança-Inter de la primera jornada

Aquest no serà l'únic partit del cap de setmana, ja que el Ranger's-Carroi corresponent a la tercera jornada tindrà lloc el diumenge a les 10.30 hores

Després de l’estira-i-arronsa entre Federació Andorrana de Futbol (FAF) i Govern, i la posterior entesa, l’ens futbolístic acaba d’anunciar que la Lliga Multisegur Assegurances donarà el tret de sortida el cap de setmana vinent, 18 i 19 d’octubre. Bé, això serà seguint el calendari oficial, ja que el partit inaugural de la Primera Divisió andorrana el jugaran aquest dissabte l’Esperança i l’Inter d’Escaldes (19.30 hores), en el matx corresponent a la que havia d’haver estat la primera jornada de competició.

Aquest no serà l’únic duel del cap de setmana. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el Ranger’s-Carroi, corresponent a la tercera jornada, tindrà lloc el diumenge a les 10.30 hores. Aquests són, de moment, els dos únics que es jugaran. En tot cas, pel que fa a la resta de partits de les quatre jornades ajornades, des de la FAF han esmentat que s’aniran recuperant principalment entre setmana, tot i que els caps de setmana que la selecció tingui compromisos també es podran arribar a disputar matxs si els equips –aquells que no tenen jugadors internacionals– així ho pacten, com serà el cas d’aquest.

En cas d’arribar a l’inici lliguer del pròxim cap de setmana i que algun conjunt no disposi de les 16 fitxes mínimes que marca el reglament, s’aplicarà la normativa habitual i el partit el comptabilitzarà com a perdut. Val a dir que a hores d’ara cinc dels 10 conjunts de la Multisegur ja compten amb més de 16 inscrits: l’FC Santa Coloma (22), l’Atlètic d’Escaldes (21), el Ranger’s (19), l’Inter (18) i l’FC Ordino (17). Dels altres cinc, algun s’acosta a la xifra, com l’Esperança (14), la UE Santa Coloma (14) i el Penya Encarnada (13), mentre que l’FC Pas de la Casa (8) i el Carroi (5) tenen més feina a fer.

La cinquena jornada

La cinquena jornada de la Multisegur, la qual servirà d’inici ‘oficial’ a la lliga, enfrontarà el Ranger’s amb l’Atlètic, el Penya Encarnada amb el Carroi, els dos equips colomencs, l’Ordino amb l’Esperança i el Pas amb l’Inter.

