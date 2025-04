Tennis

La incomoditat i la irregularitat defineixen el partit de Vicky Jiménez contra Alycia Parks a Madrid (6-3 i 6-3)

La tenista tricolor no s'ha vist còmoda a la terra batuda del Master1000, on ha perdut punts amb el seu servei per errades no forçades

Partit incòmode per a Vicky Jiménez en la primera ronda del Master1000 de Madrid en la qual ha acabat cedint contra l’actual 51a millor raqueta del món, l’estatunidenca Alycia Parks, per 6-3 i 6-3. La tricolor ha intentat per totes les vies poder acabar guanyant un duel en què se l’ha vist poc sòlida i còmoda a la terra batuda de la Caja Mágica. Així doncs, ha quedat eliminada i no ha pogut batre el rècord assolit l’any passat, quan va poder passar fins a la segona ronda del torneig madrileny.



El primer set ha començat amb un empat a u conservant els seus respectius serveis. Amb tot, Parks només ha necessitat un joc al rest per poder avançar-se al marcador, tot i que en el seu segon servei del partit, ha patit per posar-se amb un 3-1 que li ha costat fins a tres ‘deuces’ i l’ha acabat aconseguint després de tirar-li una volea a la pirenaica que no ha pogut tornar i s’ha quedat a la xarxa. La tricolor, però, no s’ha vist còmoda a la terra batuda, on ha perdut punts amb el seu servei per errades no forçades. Encara que s’ha pogut fer amb el següent punt pel 3-2, ha deixat anar les seves frustracions i les inquietuds en el temps de descans amb el seu box, on s’ha notat bastant indecisa i fet d’això s’ha acabat reflectint en el resultat final. La raó és que no s’ha vist una Jiménez consistent com ella sol ser en aquesta superfície, on li agrada fer ‘passing shots’ o dretes creuades que acabin en pilotes curtes a la línia impossibles de retornar. Inclús amb pocs primers serveis que li han entrat i errades que no han afavorit al 6-3 final.



La tònica del segon joc ha estat bastant igualada al del primer, però amb la gran diferència que la tenista estatunidenca ha començat a perdre la calma i ha mostrat signes de derrota en certs moments. Al digital, Jiménez ha arribat a estar amb un 4-2 avall, en què semblava que ja estava a punt d’acomiadar-se del torneig madrileny. Amb tot, en el setè joc de la mànega, per errades de Parks i encerts seus amb jugades que abans no sortien, ha pogut apropar-se al 4-3 després de diversos ‘deuces’. En el següent, però, ha passat d’estar 0-30 al servei al 40-30, per enviar el parcial al 40 iguals. Tanmateix, ha acabat perdent el servei per excés de força i control, tot i tenir oportunitats per guanyar-ho. Finalment, Parks ha acabat tancant el duel amb un nou 6-3, després de guanyar un joc en blanc.



Ara, Parks s’enfrontarà contra l’australiana Daria Kasatkina, mentre que Jiménez continuarà amb el seu calendari al circuit ITF, informa l’ANA.