  • Maltrana, Suárez, Clotet i Meca. | FAN
El Periòdic d'Andorra
Natació

La Federació de Natació i Andbank renoven el patrocini anunciant el rellançament de l’Open d’Andbank

L'ens continuarà amb la preparació de cara a Mònaco 2027, a més d'afrontar la Copa Comen, l'Europeu Júnior i el Campionat d'Europa Absolut

La Federació Andorrana de Natació (FAN) i Andbank han anunciat aquest matí la renovació del patrocini que els uneix des de fa ja gairebé una dècada. “Pel suport que ens heu donat sempre des del primer dia, Andbank s’ha convertit en una peça clau per al creixement de la natació al país i per poder continuar avançant en els reptes de futur que tenim dins de la federació”, ha destacat el president de la FAN, Joan Clotet.

Precisament sobre el futur ha parlat el director tècnic de l’ens, Alfonso Maltrana, qui ha anunciat el rellançament de l’Open d’Andbank, que es disputarà l’1 de maig. “Es tracta de la prova més important que tenim al país i coincidint amb aquesta renovació hem volgut donar-li un impuls”, ha esmentat. La cita arriba enguany a la seva sisena edició i comptarà amb més de 20 clubs del Principat, així com internacionals, amb presència d’esportistes d’Espanya i França.

D’altra banda, Maltrana també ha destacat el calendari que hi ha per endavant aquest 2026, que en matèria de categories de formació té com a objectiu classificar al màxim nombre de nedadors sub15 al top10, a més d’incrementar la presència andorrana als campionats d’Espanya sub18. Dins del calendari internacional, la FAN continuarà amb la preparació de cara a Mònaco 2027, a més d’afrontar la Copa Comen, l’Europeu Júnior i el Campionat d’Europa Absolut on es vol classificar entre dos i quatre nedadors que continuïn el camí fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.

Un nou impuls a l’artística

Qui també ha pres la paraula ha estat la directora tècnica de natació artística, Natàlia Meca, qui ha destacat que enguany Andorra tornarà a participar en el Campionat d’Europa Infantil (2 i 3 de juny – Luxemburg) i en el Campionat d’Europa Júnior (Del 30/6 al 2/7 – Munich). A més, el Campionat d’Andorra de Rutines es disputarà el 16 i 17 de maig al Serradells on també s’espera sumar nedadores màsters (s’espera poder arribar a les 10). També s’ha de destacar que el 5è Trofeu Santa Eulàlia es disputarà el 21 de març a Encamp.

