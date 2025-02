L’FC Andorra i el Girona arriben a un acord per ajornar la semifinal de Copa Catalunya

El fulletó de l’Estadi Nacional traspassa fronteres –pel que fa a l’estat de la gespa–, i amb la semifinal de Copa Catalunya entre l’FC Andorra i el Girona prevista per aquest dimecres (19.00 hores) a la instal·lació de la Baixada del Molí, la Federació Catalana de Futbol (FCF) encara no s’ha pronunciat perquè no té la decisió presa. Això sí, els pirenaics i els gironins, segons ha avançat RAC1, haurien arribat a un acord per ajornar el partit fins al mes vinent, una decisió que des del club andorrà asseguren que no està tancada tot i ser una possible solució.

Cada un ha escombrat cap a casa seva. Els blanc-i-vermells van ser els primers a dir la seva assenyalant que, segons el seu criteri, “l’estat del terreny de joc no compleix amb els estàndards adequats per a la celebració d’un esdeveniment d’aquesta rellevància”, tot oferint Montilivi com a escenari i restant a l’espera de la resolució de la FCF. Per la seva part, l’entitat tricolor va lamentar la problemàtica amb l’estat de la gespa. També es va mostrar comprensiva amb la posició dels gironins, però defensant el pla de competició i el Nacional com a lloc on dur a terme el matx, i deixant el cas en mans de l’ens català.

En aquest sentit, i més enllà de l’acord entre clubs, a hores d’ara la Federació Catalana de Futbol encara no ha pres cap decisió al respecte i, preguntats per a quan s’informarà, tampoc han sabut dir si serà durant el dia d’avui.