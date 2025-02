L’FC Andorra defensa jugar la semifinal de la Copa Catalunya al Nacional malgrat les queixes del Girona

La semifinal de la Copa Catalunya entre l’FC Andorra i el Girona FC, prevista per al proper dimecres 19 de febrer a les 19:00 hores, es troba envoltada de polèmica a causa de l’estat del terreny de joc de l’Estadi Nacional. El club gironí ha expressat la seva preocupació per les condicions del camp i ha sol·licitat formalment a la Federació Catalana de Futbol (FCF) un canvi de seu per garantir un escenari adequat per al desenvolupament de la competició.

Després d’una inspecció per part de l’àrea esportiva del club, el Girona ha conclòs que l’estat de la gespa podria no oferir les condicions idònies per a la disputa del partit. Com a alternativa, el club gironí ha proposat jugar la semifinal a Montilivi, considerant que aquest canvi beneficiaria tant els equips com els aficionats, a més d’assegurar un terreny de joc que redueixi el risc de lesions, especialment en una temporada amb una alta exigència competitiva.

Davant d’aquesta situació, l’FC Andorra ha emès un comunicat lamentant la problemàtica amb l’estat del terreny de joc, una qüestió sobre la qual ja havien manifestat la seva preocupació en el passat. Tot i comprendre la posició del Girona FC, el club andorrà defensa la disputa del partit a l’Estadi Nacional, d’acord amb el pla de competició de la Copa Catalunya. A més, han expressat la seva voluntat de deixar la decisió en mans de la Federació Catalana de Futbol, esperant que aquesta es prengui de manera justa i equitativa per a totes les parts implicades.

Actualment, la resolució d’aquesta qüestió resta en mans de la Federació Catalana de Futbol, la qual haurà de determinar si el partit es manté a l’Estadi Nacional o si es trasllada a una nova ubicació. Mentrestant, l’FC Andorra continua treballant per garantir les millors condicions possibles per al desenvolupament del partit i per defensar els interessos del club i de la competició.