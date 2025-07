Resposta a les declaracions de l'Executiu

Baró alerta que “Andorra ha perdut l’atractiu com a destí laboral” i i reclama un sistema de quotes més sostenible

El conseller denuncia que el país està expulsant treballadors, tant nacionals com estrangers, per manca de polítiques en habitatge i salaris

El conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha valorat aquest diumenge les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, qui havia rebutjat que Andorra estigui duent a terme expulsions de persones immigrades i havia defensat el model migratori vigent. En declaracions a El Periòdic, Baró ha atribuït la situació a “un model liberal que posa per davant la demanda dels empresaris al benestar dels treballadors”, i ha assegurat que “Andorra està expulsant la seva classe treballadora —tan nacionals com residents i tan de llarga durada com temporers— i està traslladant el problema als territoris veïns”.

El conseller ha considerat que la pèrdua d’atractiu d’Andorra com a destí laboral respon a “la inacció durant molts anys en polítiques d’habitatge, salaris i pensions”. En aquest sentit, ha afirmat: “Hem perdut l’atractiu com a destí laboral”, tot afegint que “no ens sorprèn, però ens preocupa” que la situació hagi estat reconeguda en declaracions de la ministra d’Habitatge, el cap de Govern i representants de la CEA. Pel que fa a la realitat de la problemàtica, Baró ha indicat que “des del PS estem en contacte amb diverses associacions, que ens expliquen aquesta problemàtica de primera mà”, i ha afegit que “de casos individuals, malauradament, tots ja en coneixem”.

El conseller també ha defensat la necessitat d’un sistema migratori més equilibrat. “Cal un sistema de quotes més ajustat i controlat”, ha dit, tot remarcant que “l’objectiu no hauria de ser només cobrir necessitats immediates, sinó mantenir un equilibri social sostenible”. Baró ha afirmat que “Andorra necessita treballadors i treballadores per mantenir el model, però en condicions dignes”, i ha subratllat la importància de “polítiques per millorar les condicions de vida, amb sous atractius que ajudin a evitar aquesta problemàtica”.

Respecte a la política d’habitatge, el conseller ha considerat que “en aquesta problemàtica anem molt tard”. A més, ha recordat que “l’objectiu de la congelació dels preus era legislar per trobar solucions estructurals amb una llei que tracti de manera transversal la qüestió de l’habitatge”, i ha defensat que “l’habitatge a preu assequible hauria d’estar regulat”. També ha apuntat que “cal ser més valents a l’hora de taxar els grans propietaris i a qui especula amb l’habitatge”, posant com a exemple “les darreres dades d’habitatge a Catalunya, i més concretament a Barcelona”, on els preus s’haurien reduït després de la intervenció institucional.

Sobre la responsabilitat del sector privat en la qüestió residencial, Baró ha defensat que “les empreses, almenys les grans —grans superfícies comercials, constructores, pistes d’esquí, etc.— haurien de buscar fórmules per proveir d’habitatge als treballadors”. Finalment, quant a la proposta de contractació en origen anunciada pel cap de Govern, el conseller del PS ha valorat que “les contractacions en origen ordenen l’arribada d’immigrants”, i que “és un sistema que millora el model migratori”, remarcant, però, que “cal fer les coses bé perquè esdevingui la realitat que no acaba d’arribar mai”.