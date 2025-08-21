La Federació Andorrana de Natació i l’empresa KONE renoven l’acord de patrocini

La Federació Andorrana de Natació (FAN) i l’empresa KONE han renovat l’acord de patrocini que vincula a les dues entitats. L’acord, esmenten, permetrà mantenir vinculats l’empresa líder en el sector dels ascensors i la natació andorrana, donant suport així als esportistes de primer nivell, però també a la base i joves promeses de la federació.
En aquest sentit, el responsable de vendes de KONE Andorra, Enric Borrellas, ha destacat que “estem molt orgullosos de poder seguir vinculats a la natació del país, des de KONE tenim clar que hem de donar suport a l’esport andorrà i, en especial, als més joves, perquè són el futur del país”.