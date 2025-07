Voleibol platja

La FAVB torna de l’europeu dels petits estats amb una cinquena plaça i bones sensacions de cara al futur

La parella formada per Lluc Macià i Sergi Navas va acabar en cinquena posició, mentre que Mia Pijuan i Judit Claret, ho van fer en novena

Bones sensacions de les noves parelles absolutes de voleibol platja. Lluc Macià i Sergi Navas van acabar en cinquena posició a l’europeu absolut dels petits estats disputat aquest cap de setmana a Escòcia després de fregar l’accés a les semifinals, en un duel en el qual van acabar caient davant la parella local per 2-0.

“Sortim amb molt bones sensacions, en un torneig en el qual hem lluitat totes les pilotes i marxem amb una cinquena plaça ben merescuda”, ha apuntat Macià. Per la seva banda, Navas ha destacat que s’han “trobat com a parella” i han pogut realitzar un torneig “molt seriós”. “Si continuem treballant a futur farem una parella d’alt nivell”, ha confirmat.

La parella femenina, formada per Mia Pijuan i Judit Claret, ho van tenir més complicat tenint en compte que encara no són de categoria absoluta i van acabar l’europeu en una meritòria novena posició. “Ha estat una experiència molt bona, som una parella jove i ens queden molts anys; és un projecte que ha de mirar cap al futur”, ha assegurat Pijuan que, com Claret, ha apuntat que “no ha estat gens fàcil, però són noves experiències que cal passar”.