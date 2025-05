Cita continental - Vòlei

La FAVB presenta per aquests Jocs la delegació més nombrosa d’entre totes les federacions andorranes

Amb fins a 32 atletes, tant dels equips de vòlei pista com els de vòlei platja, es demostra l'ambició i el compromís en aquesta cita internacional

La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha presentat la seva convocatòria oficial per als Jocs dels Petits Estats, i amb 32 atletes, es converteix en l’ens tricolor amb més participants en aquesta edició. Aquesta àmplia representació inclou tant els equips de vòlei pista com els de vòlei platja, demostrant l’ambició i compromís del voleibol andorrà en aquest escenari internacional.

L’equip masculí de vòlei pista està format per: Joel Bosma, Christian Salvador Campillo, Mateo Vienne, Gerard Orteu, Sergi Navas, Gil Moline, Ivan Lanza, Hector Garcia, Marc Garcia, Carlos Dias Nunes, Nahuel Tagliaferro, Limay Tagliaferro, Alan Mitjana i Gulherme Afonso Borges. Al seu costat, l’equip femení compta amb Laia Garcia, Noa Barrio, Carla Boix, Aina Garcia, Sofia Romano, María Rosario López, Nely Vasileva, Clara Carrera, Natalia Pushong, Clarissa Tenório, Joanna Mae Ferrer, Gabriela Roma, Nadezhda Ivanova i Mia Pijuan. A més, les parelles de vòlei platja inclouen a Abel Bernal, Xavier Folguera, Zeynep Ozenay i Andrea Da Silva.

Pel que fa als objectius, en les dues disciplines són ambiciosos. Els conjunts masculins i femenins de pista tenen com a meta principal assolir un resultat digne i, si és possible, lluitar per les medalles, segons el seleccionador Adrián Garrido. El tècnic ha destacat la intensitat de la preparació dels jugadors: “Estem preparats per competir al màxim nivell. Els nostres atletes han treballat intensament per arribar en la millor forma possible, i confiem que podrem portar els colors d’Andorra ben amunt”. Pel que fa al procés de selecció, “he seleccionat 25 jugadores, i d’aquestes 25, n’han quedat 14. I, bé, estem molt il·lusionats, durant tot aquest any hem competit amb un gran sacrifici i esforç”, ha completat.