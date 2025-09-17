La Federació Andorrana de Tennis reforça l’equip tècnic amb Chloé Gutiérrez i repetint amb Èric García

La Federació Andorrana de Tennis (FAT) inicia una nova etapa amb la incorporació d’Èric García Crespo com a director esportiu i amb la consolidació de la tasca de Chloé Gutiérrez com a preparadora física i membre de l’àrea administrativa. Cal recordar que el primer ja va ocupar el càrrec fa un any, i ara afronta de nou el repte “amb moltes ganes i il·lusió”.
L’objectiu no ha canviat respecte llavors: “Sobretot potenciar la base, fer créixer una mica el tenis al país i que molts nens i nenes juguin a aquest esport”. El nou director esportiu considera fonamental que el tennis andorrà creixi a nivell intern. En aquest sentit, “crec que és important tenir un bon circuit nacional de tornejos, des de prebenjamí fins a absolut”, ja que aquesta, exposa, és la fórmula perquè els més menuts comencin a practicar-lo.
Per la seva banda, Gutiérrez, qui fa tres anys que treballa amb la federació, ha subratllat la importància de complementar la part tècnica amb la preparació física. “A nivell físic fem tot el que és coordinació i després estem implementant una mica més la força, sobretot amb els dos atletes que tenim cada dia”, ha esmentat, incidint que el càrdio també el treballen més. Pel que fa a la part administrativa: “Esperem sobretot donar una mica més de visibilitat al tennis, treballar també més amb les escoles i començar des de petits per anar millorant la tècnica i poder treure bons esportistes amb un futur”.