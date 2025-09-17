Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Èric García i els joves de la FAT, en un entrenament. | FAT
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Tennis

La Federació Andorrana de Tennis reforça l’equip tècnic amb Chloé Gutiérrez i repetint amb Èric García

El nou director esportiu i la preparadora física consoliden l'aposta per potenciar la base i donar més suport als joves esportistes del país

La Federació Andorrana de Tennis (FAT) inicia una nova etapa amb la incorporació d’Èric García Crespo com a director esportiu i amb la consolidació de la tasca de Chloé Gutiérrez com a preparadora física i membre de l’àrea administrativa. Cal recordar que el primer ja va ocupar el càrrec fa un any, i ara afronta de nou el repte “amb moltes ganes i il·lusió”.

L’objectiu no ha canviat respecte llavors: “Sobretot potenciar la base, fer créixer una mica el tenis al país i que molts nens i nenes juguin a aquest esport”. El nou director esportiu considera fonamental que el tennis andorrà creixi a nivell intern. En aquest sentit, “crec que és important tenir un bon circuit nacional de tornejos, des de prebenjamí fins a absolut”, ja que aquesta, exposa, és la fórmula perquè els més menuts comencin a practicar-lo.

Per la seva banda, Gutiérrez, qui fa tres anys que treballa amb la federació, ha subratllat la importància de complementar la part tècnica amb la preparació física. “A nivell físic fem tot el que és coordinació i després estem implementant una mica més la força, sobretot amb els dos atletes que tenim cada dia”, ha esmentat, incidint que el càrdio també el treballen més. Pel que fa a la part administrativa: “Esperem sobretot donar una mica més de visibilitat al tennis, treballar també més amb les escoles i començar des de petits per anar millorant la tècnica i poder treure bons esportistes amb un futur”.

Joves membres de la FAT entrenant. | FAT
Comparteix
Notícies relacionades
La quarta edició de l’Andorra Taste s’inaugura amb el reconeixement oficial a Ferran Adrià per la seva trajectòria
L’INH impulsa un cicle de xerrades per explorar noves fórmules d’accés a l’oferta d’habitatge assequible actual
L’acusada per intentar matar l’exparella, l’octubre del 2024 a Encamp, haurà de complir quatre anys de presó ferma

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El CAAM torna aquest cap de setmana amb la Pujada Beixalís, una cita que comptarà amb gairebé 40 inscrits
  • Esports
El Morabanc Andorra arriba “tocadet” físicament per disputar la Lliga Catalana davant Barça i Joventut Badalona
  • Esports
Altés, Arimany, Vilella i Catasus, nous campions de trial d’Andorra, en les seves respectives categories
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu