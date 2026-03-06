La federació de muntanyisme, present als Europeus d’Azerbaidjan, tornarà al Principat aquesta mateixa matinada

La delegació andorrana present als Campionats d’Europa d’esquí de muntanya que se celebren aquests dies a Azerbaidjan avançarà el seu retorn al país i ho farà aquesta matinada per recomanació del Ministeri d’Afers Exteriors. La delegació sortirà de Bakú a les 04.40 hores (hora local, 01.40 hores a Andorra) amb destinació Frankfurt, des d’on continuarà el viatge fins a Barcelona, amb arribada prevista a les 13.10 hores.
La decisió s’ha pres arran de l’evolució de la situació regional després dels incidents de seguretat registrats recentment al país. Tot i això, la federació ha volgut remarcar que tots els esportistes i membres de l’expedició es troben bé i que en cap moment han estat en situació de risc. Segons la FAM, la delegació es troba en una zona allunyada dels incidents registrats i l’avançament del retorn respon exclusivament a un criteri de prudència i prevenció.
La delegació es troba en una zona allunyada dels incidents registrats i l’avançament del retorn respon exclusivament a un criteri de prudència i prevenció
Durant els darrers dies, la federació ha mantingut contacte permanent amb el Ministeri d’Afers Exteriors i amb el d’Esports, així com amb la International Ski Mountaineering Federation (ISMF), amb l’organització de la competició i amb altres federacions nacionals presents al campionat.
Diverses delegacions europees també han adoptat mesures similars per precaució. Entre elles hi ha Espanya, seguint igualment les indicacions del seu ministeri, així com altres equips que han optat per avançar el retorn.
Olm assoleix el millor resultat dels tricolor
En l’àmbit esportiu, la tercera jornada del campionat ha acollit la prova individual. El millor resultat andorrà ha sigut el d’Oriol Olm, que ha acabat en 17a posició amb un temps d’1’28.33.2. En la mateixa cursa, Max Palmitjavila ha estat 22è i Marc Casanovas 25è en categoria masculina. En categoria femenina, Lea Ancion ha finalitzat en 18a posició.