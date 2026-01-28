La FAF i Andbank signen un conveni per donar suport al futbol femení i continuar el seu desenvolupament

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) i Andbank han signat aquest matí un conveni de quatre anys per donar suport al futbol femení i continuar així el seu desenvolupament. En concret, l’acord és publicitari i econòmic −no han volgut dir la xifra−, i fa palès en totes les seleccions femenines, “des de la base fins a l’absoluta”, tal com ha assenyalat el president de l’ens futbolístic, Fèlix Álvarez.
En aquest sentit, el logotip d’Andbank serà present a la roba d’entrenament i de passeig dels combinats. També a la samarreta de partits. Això sí, només a la dels amistosos, ja que als oficials, per drets, no està permesa certa publicitat. “Al futbol femení, fins ara, no teníem cap mena d’ajuda ni de subvenció per part de la UEFA. Des d’Andbank, quan vam començar a parlar d’una possible col·laboració, es van mostrar molt receptius”, ha celebrat Álvarez.
Per la seva part, la directora de Banca País de l’entitat bancària, Maria Suárez, ha comentat que “l’esport és un vehicle de valors com la superació, el treball en equip, l’esforç i el respecte”, tot destacant l’eina “d’inclusió” que és el futbol. A més, ha exposat que l’acord obre la porta a diverses accions conjuntes “arreu del país”.
Sense ‘naming‘ per a l’estadi
En ser preguntat al respecte, Álvarez ha deixat clar que l’acord no inclou el ‘naming’ del Nou Estadi de la FAF d’Encamp, cosa que sí que es va valorar en el seu moment i que s’ha acabat descartant per evitar possibles conflictes d’interessos. Cal recordar que l’FC Andorra i MoraBanc tenen ja un conveni signat.
Sense FIFA Series
La FIFA Series viurà enguany la segona edició entre el març i l’abril, i ho farà sense la selecció andorrana. Si bé va prendre part en l’anterior cita, la qual va disputar a Algèria amb empat contra Sud-àfrica i derrota contra Bolívia, enguany no apareix a la llista dels 42 conjunts que la formen. Per ‘suplir’ aquests partits, la FAF està treballant en dos amistosos pel mateix març, ambdós lluny del Principat.