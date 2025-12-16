Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Participants del partit amistós amb jugadors de les diferents Seleccions Nacionals de futbol i futbol sala. | FAF
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Futbol inclusiu

La FAF celebra el Nadal amb un partit ple d’inclusió, diversió i regals entre jugadors nacionals i l’Enfaf Talent

Esport, riures i molts regals han permès tothom gaudir d'una tarda inoblidable a la pista de futbol sala de l'Escola Andorrana de Batxillerat de La Margineda

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) torna a reforçar el seu vessant solidari per aquestes dates especials com és el Nadal. Amb diverses iniciatives i sinèrgies, la FAF manté el compromís de vetllar per la felicitat i el benestar dels col·lectius més vulnerables del país per posar punt i final al 2025.

Una de les tradicions és la celebració d’un partit amistós que s’ha celebrat avui dimarts 16 de desembre, barrejant un combinat de jugadores i jugadors de les diferents Seleccions Nacionals de futbol i futbol sala amb l’equip Enfaf Talent, que aquesta temporada 2025-2026 ha començat a competir a la Lliga Catalana d’altres capacitats. El partidet ha comptat amb la directiva de la FAF Anna Pazos, qui ha estat partícip d’una tarda a la qual també s’hi han donat cita els seleccionadors, a més d’Èric Flinch i Lluís Miquel Pinilla com a representants del Comitè Tècnic d’Àrbitres.

Esport, diversió, riures i molts regals han permès tothom gaudir d’una tarda inoblidable a la pista de futbol sala de l’Escola Andorrana de Batxillerat de La Margineda. “Per a la FAF és un orgull promoure el nostre esport més sense distincions. La finalitat és clara: apropar- nos a la societat i ajudar en tot el què sigui possible per garantir que tot, principalment les persones més necessitades, també tinguin unes festes dignes i gaudeixin del Nadal” ha comentat Pazos.

La finalitat és clara: apropar- nos a la societat i ajudar en tot el què sigui possible per garantir que tot, principalment les persones més necessitades, també tinguin unes festes dignes i gaudeixin del Nadal” – Anna Pazos

A més, la FAF s’agefeix un any més de la mà dels clubs afiliats i de l’entitat solidària Andtropia a la 33a edició de la campanya de recollida de joguines en favor de Càritas que organitza Ràdio i Televisió d’Andorra i que s’allargarà fins el 31 de desembre. Paral·lelament, la FAF realitzarà altres aportacions solidàries a diferents entitats del país amb diversos regals -pilotes, roba i més material esportiu- per als tradicionals Quintos que es celebren per Nadal, principalment en escoles, llars d’ancians i joves o associacions sense ànim de lucre.

