La FAE innova i implementa un nou sistema multidisciplinari per prevenir lesions i malalties en els esquiadors

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha iniciat enguany un treball conjunt i multidisciplinari per prevenir lesions i malalties en els seus esportistes. De la mà del fisioterapeuta i doctor en Ciències del Moviment Humà per la Universitat Lliure d’Amsterdam, Oriol Bonell, es fa un treball de control i prevenció que té com a finalitat monitorar la salut física i mental de cada esportista de cada secció de la FAE: esquí alpí, esquí de fons, paraalpí i freeride.
“L’objectiu és monitorar els atletes tant en salut física com mental, que a curt termini sigui un sistema d’alarma i que a mitjà i llarg termini sigui un sistema d’identificació de factors de risc per poder després desenvolupar mesures preventives necessàries”, ha comentat el professional. De fet, el sistema permet recopilar les dades de cada esportista que els entrenadors, preparadors físics i servei mèdic en conjunt poden valorar per confirmar situacions actuals o prevenir de possibles futures en funció del rendiment o la situació física i mental de cadascun dels esquiadors.
Segons ha esmentat Bonell, el mètode de captació és a través de formularis amb diferents periodicitats que recullen dades de rendiment, salut i salut mental. “Ens ajuda a identificar, juntament amb l’àrea mèdica de la FAE, quins patrons o quins riscos es poden veure i, en funció de la resposta, si creiem que s’ha de prendre una decisió, es coordina amb l’àrea que sigui”, ha incidit.
A més, el programa també serveix “perquè tothom tingui un control actualitzat” del seu estat actual, “i per exemple pels entrenadors saber si el feeling que tenen ells es correspon amb el que té l’esportista”, ha conclòs.