  • Els membres de la Dederació andorrana d'esquí. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí - pretemporada

La FAE inicia una intensa pretemporada amb estades internacionals a Sud-amèrica, Europa i Escandinàvia

Els equips andorrans de totes les disciplines preparen la temporada amb entrenaments a Ushuaia, Xile, Suïssa, França, Noruega i Suècia

La Federació Andorrana d’Esquí ja té definides totes les dates i destinacions de les estades de pretemporada dels seus equips i disciplines, amb un calendari intens que portarà els esportistes arreu del món per preparar-se per la nova temporada.

L’equip elit, encapçalat per Joan Verdú, va iniciar els entrenaments sobre neu el mes de juliol a Saas Fee, Suïssa, i hi tornarà del 18 al 22 d’agost. El plat fort de la seva pretemporada serà l’estada a Ushuaia, Argentina, del 31 d’agost al 28 de setembre.

En categoria femenina de velocitat, Cande Moreno i Jordina Caminal van començar la preparació als Alps al juny, tot i que Caminal, recentment operada de l’esquena, no participarà en la primera sortida. Moreno viatjarà a Xile del 21 d’agost al 10 de setembre, repartint els entrenaments entre El Colorado i La Parva, amb l’opció de traslladar-se a Corralco si les condicions de neu no són òptimes. Les dues corredores es retrobaran per a la segona estada, del 26 de setembre al 19 d’octubre, a Corralco.

L’equip masculí de tècnica, amb noms com Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Maià Font, treballa actualment a casa però iniciarà l’estada sud-americana el 23 d’agost. Rius, Gabriel i Cornella començaran a El Colorado fins al 31, dia en què competiran a La Parva, i després viatjaran a Ushuaia fins al 25 de setembre. Mentrestant, Estruga, Calvo, Fernández i Font s’instal·laran directament a Corralco fins al 6 d’octubre.

L’equip femení de tècnica seguirà un pla similar. Carla Mijares compartirà el primer tram de preparació amb el grup masculí a El Colorado i La Parva, abans de continuar a Ushuaia fins al 25 de setembre. Per la seva part, Íria Medina i Clàudia Garcia entrenaran a Corralco del 23 d’agost al 3 d’octubre.

Els joves de l’EEBE U19 ja són a Corralco des del 29 de juliol i hi romandran fins al 19 d’agost. Tornaran a Xile per a una segona estada del 16 de setembre al 7 d’octubre. Els U16, després d’haver fet neu a Les Deux Alpes al juny, marxaran també a Corralco del 19 d’agost al 18 de setembre.

En paraalpí, Roger Puig ja ha completat una llarga estada a Ushuaia aquest juliol i hi tornarà del 5 al 18 de setembre per centrar-se en la velocitat.

El grup de seguiment de freeride, amb Joan Aracil i Albert Manresa, es troba a La Parva des del 5 d’agost i hi romandrà fins a final de mes.

Finalment, l’equip de fons, amb Irineu Esteve i Gina del Rio, ha competit recentment al Blink Festival a Noruega, i ara es prepara per una estada al túnel de Torsby, a Suècia, del 19 al 31 d’agost.

