  Tots els esquiadors que van ser a Innsbruck i Lake Placid, aquesta tarda.
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí

La FAE i el COA homenatgen els integrants de la primera delegació als Jocs Olímpics sota bandera andorrana

Esteve Tomàs, Xavier Areny, Carles Font i Miquel Font van ser uns els primers a prendre-hi part, a Innsbruck 1976 i a Lake Placid, l'any 1980

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE), juntament amb el Comitè Olímpic Andorrà (COA), ha organitzat la cinquena edició de la gala de reconeixement a les figures o entitats que han tingut un pes important en el món de l’esquí al país. L’acte ha tingut lloc aquesta tarda, i el reconeixement ha recaigut en part de la delegació d’esportistes que va participar per primera vegada sota bandera andorrana a uns Jocs Olímpics d’hivern.

En aquest sentit, s’ha premiat a Esteve Tomàs –el premi l’ha recollit el seu fill, Esteve Tomàs–, Xavier Areny, Carles Font i Miquel Font. Tots quatre van ser part de la primera delegació sota la bandera tricolor en uns Jocs, a Innsbruck 1976, i també van formar part dels de Lake Placid, l’any 1980, la qual cosa va suposar la consolidació de la presència d’Andorra en l’olimpisme d’hivern.

L’equip nacional masculí

L’equip nacional masculí ha tornat ja de Sud-amèrica després de l’estada de pretemporada. El grup, format per Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella, Pirmin Estruga, Àlvar Calvo, Marc Fernández i Maià Font, ha estat dirigit per Fred Beauviel com a responsable de grup, i Nico Belcredi com a entrenador. El conjunt es va dividir entre els eslalomistes Rius, Cornella i Gabriel per una part, entre El Colorado (Xile) i Ushuaia (Argentina), mentre que els més joves, Estruga, Calvo, Fernández i Font, van entrenar a Corralco.

Els premiats, durant la gala. | FAE
Miquel Font, durant el seu parlament. | FAE
El president del COA, Xavier Espot Miró, durant l’acte. | FAE
