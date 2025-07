Solidaritat i esport de la mà

La FAB i Càritas col·laboren pel Campionat d’Europa FIBA U18 femení: per cada cistella, un euro de donació

Des de la FAB, consideren un "orgull" aquesta col·laboració i des de l'organització creuen que la col·laboració pot generar "consciència social"

El Campionat d’Europa FIBA U18 femení, Divisió C, que se celebrarà del 22 al 27 de juliol a Andorra la Vella, no només reunirà set seleccions nacionals per competir pel títol europeu, sinó que també servirà per impulsar un projecte solidari conjunt entre la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) i Càritas Andorrana.

Tal com s’ha anunciat en roda de premsa, per cada punt anotat al llarg dels 15 partits del torneig, es destinarà un euro a Càritas Andorrana. Aquesta iniciativa, impulsada per la federació amb el suport de FIBA Foundation, vol convertir l’esport en una eina de solidaritat i consciència social. “És una aportació modesta, però estem molt orgullosos de poder col·laborar”, ha explicat el president de la Federació Andorrana de Bàsquet, Joaquim Tomàs. Així tot, des de la FAB estan estudiant la possibilitat que els punts anotats per la selecció andorrana “tinguin un valor doble”, segons ha indicat Tomàs i que es busca sumar sinergies amb empreses col·laboradores per ampliar l’impacte de la campanya.

Per part seva la presidenta de Càritas Andorrana, Ana Villas, ha celebrat tant el suport econòmic com el component de sensibilització del projecte: “Ens alegra rebre recursos perquè sense ells no podem fer els nostres projectes, però encara ens satisfà més la consciència social que això pot generar, especialment entre els joves”.

Els fons recaptats es destinaran principalment al programa d’acollida i acompanyament de Càritas, que cobreix necessitats bàsiques com l’alimentació, el suport psicològic, la salut i el reforç escolar per a famílies en situació vulnerable. Així doncs, qualsevol persona que vulgui aportar-hi podrà fer-ho presencialment al pavelló, on hi haurà membres de la federació disponibles per gestionar donacions.

D’altra banda, ponderar que, tal com ha informat Tomàs, el president de FIBA Europa, Jorge Garbajosa visitarà el país del 26 al 28 de juliol amb motiu de la celebració del torneig. Pel que fa a l’àmbit esportiu, la selecció nacional s’estrenarà el 23 de juliol davant Albània que junt amb Armènia formen el grup A. Mentre que el grup B està format per Xipre, Malta, Geòrgia i Gibraltar.