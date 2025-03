Automobilisme

La dupla Joan Vinyes-Jaume Font suma un doble podi en l’estrena al Campionat d’Espanya de GT

Joan Vinyes Jr. debuta a la Toyota GR Cup Spain, al circuit aragonès de MotorLand, amb dues 13es posicions

L’equip Vinyes Dabad, format per Joan Vinyes i Jaume Font, va estrenar-se al podi per partida doble a les dues primeres curses del Campionat d’Espanya de GT, disputades el passat cap de setmana dins del programa de competicions del Racing Weekend de MotorLand.

En la primera sessió d’entrenaments cronometrats, va ser Font l’encarregat de conduir el Porsche 992 GT3 Cup, aconseguint el seu millor registre en la setena volta de les nou que va donar al traçat aragonès, el qual li va permetre sortir des del sisè lloc a la formació de sortida. En la segona, va ser el torn de Vinyes, qui va aconseguir la seva millor volta el seu quart pas per meta col·locant-se en la tercera posició per la graella de la segona cursa.

En aquestes, Font va ser el primer a prendre sortida i fer el relleu, mantenint una sisena posició fins a la parada a box per fer el canvi de pilot. La bona estratègia de l’equip va fer que el pilot andorrà sortís a la pista havent millorat la plaça i amb condicions d’intentar progressar encara més. En l’intent de reduir l’avantatge amb els corredors que el precedien, va ser penalitzat amb un ‘track limit’, però aquesta penalització no va variar la seva posició final. Just en l’última volta, Vinyes va protagonitzar un dels avançaments del dia per col·locar-se en tercera posició i mantenir-la fins a passar la bandera de quadres.

En la segona carrera, els torns es van invertir, i gràcies a una bona sortida, Vinyes ja havia guanyat una posició després del primer revolt, la qual va mantenir fins a l’entrada al box per fer el canvi de pilot. El bon treball del Vinyes Dabad va fer que Font tornés a la pista en primera posició, lloc que va aguantar fins als últims minuts, quan va ser avançat. Amb aquests dos podis, la dupla es col·loca en la tercera posició provisional del Campionat d’Espanya.

Vinyes Jr. debuta a la Toyota GR Cup Spain

Joan Vinyes Jr. va disputar les dues primeres curses del certamen monomarca GR Cup Spain. Va ser també al circuit de MotorLand, on va assolir dues 13es places.