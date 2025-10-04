Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
La CorreCanins 2025 d’Encamp reuneix un centenar de corredors i gossos en una jornada esportiva a la parròquia

El conseller d’Esports, Nino Marot, ha confirmat que es tornarà a celebrar l'any que ve "vista la satisfacció per totes les parts"

La CorreCanins Encamp 2025 ha reunit un centenar de participants, entre corredors i gossos (cinquanta parelles), que han gaudit conjuntament d’una jornada esportiva i lúdica pels carrers i entorns de la parròquia.

El conseller d’Esports del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha fet una valoració molt positiva de la CorreCanins Encamp 2025, en la qual “tothom que hi ha participat ha gaudit de dos recorreguts” i ha agraït totes les entitats i associacions col·laboradores, així com els voluntaris que han fet possible “aquesta cursa solidària”. Finalment, Marot ha anunciat que, “vista la satisfacció per totes les parts, podem afirmar que l’any que ve tornarem a tenir una CorreCanins a Encamp”.

A la cursa de 10 quilòmetres, els primers a travessar la línia de meta han estat Àlex Saura i el Balto, amb un temps de 51:58:877. El podi masculí l’han completat Patricio Cayo i l’Atila (1:01:22) i Iker Lecuona i la Nia (1:02:45). En categoria femenina, la victòria ha estat per a Marta Bosch i la Rita amb un temps d’1:10:04, seguides de Paula Vilalta i la Coco (1:17:02) i de Jeanette Pizarro i la Mokka (1:19:14). Els premiats han rebut el trofeu corresponent, així com un abonament anual als centres esportius comunals, un forfet de dia a Grandvalira, un banyador de piscina, dues entrades de bàsquet del Club Morabanc Andorra, dues entrades de futbol del Futbol Club Andorra, i productes i articles de les empreses col·laboradores a l’esdeveniment.

Pel que fa a la de 3 quilòmetres, els guanyadors de la categoria masculina han estat Benjamí Rascagnères i el Tobby (participant provinent de la gossera), amb un temps de 9:20:669, seguits de Jose Cano i el Rocco (10:26:739) i Lleó Piguillem i la Maggie (10:28:814). La victòria femenina ha estat per Florencia Cortez i el Bucky, que han aconseguit fer 9.21:751 i el podi l’han completat Gema Vidal i l’Hera (9:46:378) i Carlota Gil i la Dana (10:34:552). Els vencedors han estat guardonats amb un trofeu, un abonament a la piscina de la Mola durant l’estiu 2026, un casquet de bany, un banyador de piscina, dues entrades de bàsquet del Club Morabanc Andorra, dues entrades de futbol del Futbol Club Andorra i articles i productes dels col·laboradors de la cursa.

A més, aquest recorregut ha premiat els participants menors de 17 i 12 anys. En la categoria U17, la guanyadora ha estat Maria Flores i el Zeus amb un temps de 13:38:668 mentre que la U12 se l’han endut Lleó Piguillem amb la Maggie (10:28:814) i Carlota Gil i la Dana (10:34:552). En ambdós casos, els tres primers han rebut un trofeu i un abonament a la piscina de la Mola durant l’estiu 2026.

