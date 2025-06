Cursa de muntanya

La cinquena edició de la Trail 100 amplia dates i donarà el tret de sortida el dijous amb la cursa de 80 quilòmetres

De cara l'any vinent, el darrer per contracte, s'estudiarà ampliar les places entre les 100 i les 200 tot mantenint un control per mantenir la qualitat

La Trail 100 Andorra by UTMB torna per cinquena vegada al país i ho fa amb novetats. La més destacada, l’ampliació de les dates. Així ho ha anunciat aquest matí el director d’IRONMAN al sud d’Europa, Agustí Pérez, fent esment que en les edicions anteriors, la cita, més que consolidada dins el calendari del trail, s’organitzava en tres dies (divendres, dissabte i diumenge) i que enguany començarà el dijous (fins diumenge). En aquest sentit, per tal que no s’encavalquin les dues distàncies llargues i “ampliar una mica la setmana”, la cursa de 80 quilòmetres serà la que es durà a terme en la jornada inaugural.

L’altra novetat destacada són els participants, amb una xifra que aquest cinquè any s’enfila als 3.200 per superar en 100 el topall de l’edició anterior. Els francesos continuen sent els màxims representants (41%) seguits dels espanyols, i dels andorrans, que incrementen un 48% envers l’any anterior i per situar-se en el 4,5%. “Hem superat les expectatives”, ha esmentat la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, recordant que les inscripcions per a la majoria de les curses es van exhaurir fa sis mesos. En total, més de 50 nacionalitats i amb noms com el de Pau Capell ja confirmats.

De cara l’any vinent, s’estudiarà ampliar les places entre les 100 i les 200, tot mantenint un control moderat per mantenir la qualitat. Precisament la pròxima serà de moment l’última edició per contracte, però la voluntat, tal com ha indicat Pérez, és ampliar-lo. “Sempre estem en contacte i busquem una continuïtat, i incloc l’Andorra Epic Pyrenees […] Les fórmules d’èxit estan per continuar”, ha dit.

Les distàncies, això sí, es mantenen: 105, 80, 50, 21 i 10 quilòmetres, a més de la Trail Kids. També serà puntuable per accedir a l’Ultra Trail del Mont Blanc, una de les competicions per prestigioses del calendari. Tot plegat, una prova que el 2024 va sumar una valoració de 8 sobre 10 i amb Ordino com a parròquia consolidada com a territori trail running “especial”, “perquè té molta cura de la natura”, ha comentat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.