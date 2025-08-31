Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  En categoria femenina de la prova reina, la Trail de 25 quilòmetres, la guanyadora ha estat Laura Orgué.
El Periòdic d'Andorra
Balanç positiu per part del comú

La Canillo Trail clou amb una jornada multitudinària i victòries de Pere Aurell i Laura Orgué a la prova reina

La jornada de cloenda ha comptat amb les curses de 25, 15 i 10 quilòmetres, la caminada popular i la cursa infantil, amb participants de totes les edats

La Canillo Trail ha celebrat aquest diumenge la seva segona i darrera jornada, amb quatre distàncies i la tradicional caminada popular. A les 08.30 hores s’ha donat la sortida a la cursa de 25 quilòmetres, mentre que mitja hora més tard ha estat el torn de la prova de 15 quilòmetres. A les 10.00 hores han pres la sortida els participants de la cursa de 10 quilòmetres i, en paral·lel, s’ha disputat la caminada popular. El matí esportiu s’ha completat amb la cursa infantil de 300 metres. Els recorreguts han portat els corredors fins al Pic de Maians i al Cap de Rep abans d’emprendre el retorn cap al centre de Canillo.

En la prova reina, la Trail de 25 quilòmetres, Pere Aurell ha estat el vencedor amb un temps de 2 hores, 36 minuts i 40 segons. El podi l’han completat Jordi Poch (2h56:55) i Fran Martos (3h03:02). En categoria femenina, la guanyadora ha estat Laura Orgué, qui ha creuat la meta amb un temps de 2h57:56, seguida de Marili Yamilet Banegas (3h18:45) i Yasmina Martín (3h31:41).

En categoria masculina de la prova reina, la Trail de 25 quilòmetres, el guanyador ha estat Pere Aurell. | Comú de Canillo

En la distància de 15 quilòmetres, el triomf ha estat per a Aurelien Sorriaux (1h49:26), amb Gerardo Vizmanos (1h56:13) i David Pita (2h02:44) en segona i tercera posició. En dones, la vencedora ha estat Natalia Lozano (1h58:54), per davant de Sara Miralles (2h11:33) i Sandra Castillejos (2h11:58).

La cursa ràpida de 10 quilòmetres ha tingut com a guanyador Marcel Reymundi (1h10:16), seguit de Jonay Gabriel (1h15:04) i Marc Bou (1h23:08). En categoria femenina, Elisabet Martin s’ha imposat amb un temps d’1h24:02, amb Elsa Pintado (1h30:24) i Romina Paola (1h54:24) completant el podi.

Pel que fa a la caminada popular de 10 quilòmetres, Lluc Aleix Pol i Guillem Pol han compartit el primer lloc amb un temps d’1h44:34, seguits de Jaume Barceló (1h53:28). En dones, la més ràpida ha estat Jennifer Arcas (2h17:57), seguida de Sylvie Santoni (2h36:16) i Louciné Akopian (2h46:18).

La consellera de Turisme i Esports del Comú de Canillo, Laura Riba, ha fet un balanç molt positiu de les dues jornades: “Estem molt satisfets amb el balanç d’aquesta edició de la Canillo Trail. Durant dos dies hem viscut una gran festa de l’esport de muntanya, amb circuits exigents, però també amb opcions populars que han permès la participació de tothom. La resposta dels corredors ha estat excel·lent i l’ambient al centre de Canillo ha estat immillorable. La prova consolida la nostra parròquia com a referent en l’organització d’esdeveniments esportius de primer nivell en un entorn natural únic”.

