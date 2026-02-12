La Bruna d’Andorra es fa visible a la Copa del Món femenina per “potenciar la identitat i el lligam amb el territori”

La raça Bruna d’Andorra tindrà un paper destacat en la Copa del Món femenina d’esquí alpí, que se celebrarà del 27 i 28 de febrer i l’1 de març a la pista Àliga d’El Tarter. El patrocini suposa la primera gran acció de país després de la presentació de la seva nova imatge i vol aprofitar l’altaveu mediàtic de la competició per reforçar el vincle entre territori, ramaderia i esport.
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha remarcat que la iniciativa busca “potenciar la identitat i el lligam amb el territori” i, al mateix temps, donar visibilitat a la feina dels ramaders. En aquest sentit, Casal ha insistit en la idea que el país és “territori de pastura i territori de competició”, recordant que a l’estiu les vaques de raça Bruna pasturen en espais com la mateixa pista Àliga, on a finals de mes competiran les millors esquiadores del món.
Entrant en detall de la campanya, el logotip de la Bruna d’Andorra s’ubicarà en un dels punts més visibles del traçat, al salt de la pista, amb un clar impacte televisiu. També hi haurà un tram del recorregut que portarà el seu nom i una carpa al ‘village’ amb activitats divulgatives, jocs infantils i la projecció del documental ‘Camins de tradició‘, centrat en el patrimoni ramader.
El patrocini es completarà amb accions pensades per reforçar l’ambient de país. Durant el sorteig de dorsals s’hi incorporaran esquelles com a element identitari, i a les grades el públic en rebrà de petites mentre representants d’esquí clubs faran sonar les més grans. També s’hi desplegaran missatges identitaris, un d’ells amb el lema ‘Som de muuuntanya’, i un altre en anglès per aprofitar la difusió internacional de la prova.
Per la seva banda, el director general del Comitè Organitzador, David Hidalgo, ha assegurat que feia temps que es buscava un element que reforcés l’autenticitat de la Copa del Món d’Andorra. “Molts espectadors busquen autenticitat als llocs on van”, ha afirmat, tot destacant que la Bruna encaixa amb el posicionament i la singularitat del país.