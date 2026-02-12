Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el director general del Comitè Organitzador de la Copa del Món, David Hidalgo. | SFGA/JAViladot
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Ramaderia i esport

La Bruna d’Andorra es fa visible a la Copa del Món femenina per “potenciar la identitat i el lligam amb el territori”

A les grades el públic rebrà petites esquelles com a element identitari mentre representants d’esquí clubs faran sonar les més grans

La raça Bruna d’Andorra tindrà un paper destacat en la Copa del Món femenina d’esquí alpí, que se celebrarà del 27 i 28 de febrer i l’1 de març a la pista Àliga d’El Tarter. El patrocini suposa la primera gran acció de país després de la presentació de la seva nova imatge i vol aprofitar l’altaveu mediàtic de la competició per reforçar el vincle entre territori, ramaderia i esport.

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha remarcat que la iniciativa busca “potenciar la identitat i el lligam amb el territori” i, al mateix temps, donar visibilitat a la feina dels ramaders. En aquest sentit, Casal ha insistit en la idea que el país és “territori de pastura i territori de competició”, recordant que a l’estiu les vaques de raça Bruna pasturen en espais com la mateixa pista Àliga, on a finals de mes competiran les millors esquiadores del món.

Casal recorda que a l’estiu les vaques de raça Bruna pasturen en espais com la mateixa pista Àliga, on a finals de mes competiran les millors esquiadores del món

Entrant en detall de la campanya, el logotip de la Bruna d’Andorra s’ubicarà en un dels punts més visibles del traçat, al salt de la pista, amb un clar impacte televisiu. També hi haurà un tram del recorregut que portarà el seu nom i una carpa al ‘village’ amb activitats divulgatives, jocs infantils i la projecció del documental ‘Camins de tradició‘, centrat en el patrimoni ramader.

El patrocini es completarà amb accions pensades per reforçar l’ambient de país. Durant el sorteig de dorsals s’hi incorporaran esquelles com a element identitari, i a les grades el públic en rebrà de petites mentre representants d’esquí clubs faran sonar les més grans. També s’hi desplegaran missatges identitaris, un d’ells amb el lema ‘Som de muuuntanya’, i un altre en anglès per aprofitar la difusió internacional de la prova.

A les grades es repartiran petites esquelles al públic mentre representants d’esquí clubs faran sonar les més grans

Per la seva banda, el director general del Comitè Organitzador, David Hidalgo, ha assegurat que feia temps que es buscava un element que reforcés l’autenticitat de la Copa del Món d’Andorra. “Molts espectadors busquen autenticitat als llocs on van”, ha afirmat, tot destacant que la Bruna encaixa amb el posicionament i la singularitat del país.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
[Amb vídeos]: L’avinguda Salou queda tallada arran de la caiguda d’un arbre que causa danys a diversos vehicles
Casal atribueix la caiguda de l’arbre a un cúmul de factors meteorològics i anuncia un tall preventiu aquesta nit
El Servei Meteorològic estén l’avís taronja per fort vent després de marcar ràfegues superiors a les previstes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Manso apel·la a la paciència abans de visitar l’Almeria: “Estar en aquesta zona és el que, de moment, ens toca”
  • Esports
Del Rio busca acomiadar-se dels Jocs Olímpics fent-ho “el millor possible”, tot i arrossegar molèsties físiques
  • Esports
Caminal enceta el supergegant a Cortina amb ganes d’agafar riscos i prioritzar les sensacions al resultat
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu