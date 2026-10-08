Koldo Álvarez de Eulate: «El successor no dependrà de mi, però crec que l’Eloy ha fet una feina extraordinària»

Després de quatre partits en només 11 dies, Koldo Álvarez de Eulate fa balanç d’una finestra internacional que li deixa un regust agredolç, especialment per l’empat davant Gibraltar. El seleccionador nacional, qui acumula més de 16 anys al capdavant de la banqueta i és el tècnic en actiu més longeu d’una selecció europea, analitza l’evolució del combinat, les mancances que encara impedeixen transformar les bones actuacions en victòries i el futur d’una generació en la qual confia. Amb contracte fins a finals del 2027, reconeix que el final de la seva etapa «ha de passar més aviat que tard», tot i que deixa clar que els rècords personals li importen menys que els èxits de la selecció.