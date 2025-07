Natació

Kevin Teixeira arrenca el Mundial de Singapur amb una 35a posició en els 400 metres lliures

El tricolor tanca els 400 metres amb un temps de 3:59.00 i es prepara per al rècord nacional en els 800 metres

El nedador andorrà Kevin Teixeira ha debutat aquest dissabte al Campionat del Món de Natació que se celebra a Singapur amb una 35a posició en la prova dels 400 metres lliures. Teixeira ha competit a la segona sèrie a la piscina del World Aquatics Arena, amb l’objectiu de millorar el seu registre i apropar-se al rècord nacional.

El tricolor ha completat la distància amb un temps de 3:59.00, després d’un bon inici de cursa. “El primer 200 metres m’he sentit molt bé”, ha afirmat, tot reconeixent que “després he notat que em faltava una mica de ritme”. Malgrat això, manté l’ambició per a les pròximes proves. “No passa res, queda molta competició per endavant”, ha afegit.

Teixeira ha assegurat que treballarà intensament en el dia i mig de marge abans dels 800 metres lliures, prova en la qual espera superar el rècord andorrà. “Em sentia molt fort i no estava cansat. Haurem de millorar i lluitarem un cop més pel rècord d’Andorra”, ha expressat. El nedador, becat per World Aquatics, ha remarcat que ja afronta aquest segon mundial amb més confiança: “Ja no estava tant nerviós; no podem fer sempre els nostres millors temps, i per això treballem dia rere dia”.

Nàdia Tudó debutarà aquest dilluns en els 100 metres braça

El relleu a la piscina l’agafarà Nàdia Tudó, que debutarà aquest dilluns als 100 metres braça, a partir de les 10.47 h, hora local (4.47 h hora andorrana). La nedadora competirà a la segona sèrie, pel carril 7, amb un millor temps registrat d’1:11.18.

En declaracions prèvies, Tudó ha explicat que “com sempre, és diferent pel canvi d’hora i el clima, però l’adaptació ha anat bé”, i que es troba motivada. “Estic amb moltes ganes de competir.” També ha valorat el camí recorregut fins arribar a Singapur: “Ha estat una temporada molt llarga, amb alts i baixos. No tot pot sortir bé, però tinc moltes ganes de debutar aquí.”

Aquest serà el desè mundial per a la tricolor, que es va estrenar en una màxima competició internacional l’any 2014 a Doha (Qatar).